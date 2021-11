Voo direto da Gol de Pelotas a Guarulhos é mais barato que ônibus

Jornal do Comércio. Já estão à venda as passagens para quem quiser fazer de avião a viagem entre Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul, a Guarulhos, em São Paulo , onde fica o maior hub aéreo do Brasil. O bilhete mais barato que começou a ser ofertado nesta quarta-feira (17) pela Gol custa menos do que o valor da viagem de ônibus, segundo a pesquisa feita pelo

O preço, em pesquisa no site da companhia aérea, é de R$ 385,23 para viajar em 17 de janeiro, quando começam as ligações, de Pelotas a Guarulhos. O voo sai às 18h35min e chega às 20h20min em Guarulhos, portanto menos de duas horas de duração. Se a opção for ônibus convencional (mas barato), o valor da ligação, segundo o site da empresa Penha, é de R$ 412,16, de Pelotas a São Paulo, com duração de 24 horas e 30 minutos.

O voo do GRU sai às 15h45min e aterrissa às 17h45min no Aeroporto João Simões Lopes Neto. Será usado o jato Boeing 737-700, com 138 assentos, para a conexão. O aeroporto de Pelotas foi transferido para um concessionário privado, a CCR Aeroportos. que fará a transição com a Infraero até o primeiro trimestre de 2022.

A frequência será de quatro vezes na semana, com oferta nas segundas, terças, quintas e sábados, da cidade gaúcha para o aeroporto do GRU, e nas segundas, quartas, sextas e domingos, no retorno, em diferentes horários, de acordo com períodos, até fim de março e após esta data.

A ligação é uma das quatro que a aérea vai estrear do interior gaúcho ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, administrado pela GRU Airports, em 2022. São voos inéditos nestas ligações, com característica de serem diretas.

Na sequência, virão as ligações de Uruguaiana, na Fronteira Oeste com a Argentina, a partir de 5 de abril, Santo Ângelo, também Fronteira e Região Celeiro, a partir de 4 de julho, e Santa Maria, no Centro do Estado, a partir de 26 de outubro.

Santo Ângelo também será com jato e Uruguaiana e Santa Maria será feito com o bimotor ATR-72, com 68 lugares. Neste caso, a Gol opera com a Voepass. A companhia divulgou que Uruguaiana terá três voos semanais.

"É um marco. O Rio Grande do Sul não passou a ser apenas o estado com maior número de ligações regionais, infrarregionais, como é também o estado com maior quantidade de ligações fora de capitais para Guarulhos", destacou o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, no evento na manhã desta quarta-feira, no Palácio Piratini, que deu a largada na nova malha da companhia.

Para fora do Estado, há hoje ainda a operação por Caxias do Sul, que Azul e Gol fazem para Campinas e Guarulhos, respectivamente. O Aeroporto de Passo Fundo, fechado há dez meses, fazia a mesma malha. Ainda não há data de reabertura, devido à espera por homologações após obras na pista e instalação de equipamentos.

A concorrente Azul já atende os quatro terminais que terão a presença da Gol. A diferença é que são ligações para Porto Alegre, que usam os aviões ATR 72.

série Plano de Voo , que percorreu 12 destinos aéreos comerciais dentro do Rio Grande do Sul, ouviu de usuários em diversas regiões a expectativa de ter as ligações que não precisam passar pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A demanda é maior para quem vem de fora do Rio Grande do Sul e não quer fazer conexão na Capital ou quem quer sair do Estado e agilizar a viagem.

A Azul vai ter voos diretos de Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria para Florianópolis. Será uma oferta mais de temporada, para o verão, como já ocorreu em outros períodos. Santa Maria vai de 21 de dezembro a 29 de janeiro, com três frequências semanais. O voo terá duração de uma hora e 40 minutos.