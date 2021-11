Voos diretos da Gol de Pelotas a Guarulhos começam em 17 de janeiro; Uruguaiana será em abril

Gol terá voos diretos de Pelotas a Guarulhos , em São Paulo, a partir de 17 de janeiro. A companhia também terá as ligações de Uruguaiana, a partir de abril, Santa Ângelo, em julho, e Santa Maria, em outubro. É a primeira vez que os terminais terão essas conexões para fora do Estado, sem passar por Porto Alegre.

A frequência de Pelotas será de três vezes na semana. O voo sai às 15h45min de Guarulhos e chega às 17h45min em Pelotas. Da cidade gaúcha, a ligação parte às 18h35min, com chegada às 20h20min no GRU.

A ampliação da malha aérea será oficializada na manhã desta quarta-feira (17) no Palácio Piratini. A direção da Gol vai detalhar as medidas. A oferta se enquadra no decreto que concede redução do ICMS sobre o querosene de aviação condicionada à oferta de mais voos e assentos regionais.

Hoje apenas Caxias do Sul, fora da Capital, tem conexões diretas. A Azul faz Campinas, e a Gol opera para Guarulhos.

A notícia coincide ainda com a transferência dos terminais de Pelotas e Uruguaiana para o setor privado. A CCR Aeroportos assumiu a gestão dos aeródromos por 30 anos

Até o primeiro trimestre de 2022, vai ocorrer a transição na administração que estava com a estatal federal Infraero. São previstas obras para ampliar a capacidade de transporte de passageiros, entre terminais e condições das pistas.

A largada das conexões diretas começará em janeiro por Pelotas, com jatos Boeing 737-300, com quase 150 lugares. Santo Ângelo terá também Boeing. Já Uruguaiana e Santa Maria serão conectadas por aeronaves ATR 72, um bimotor turbo-hélice com 70 assentos. O ATR é um avião vocacionado para aviação regional. A Azul utiliza este modelo para ligar a Capital às quatro cidades que entrarão na malha da concorrente.

A oferta de voos foi alvo de reuniões nas últimas semanas entre dirigentes da aérea, representantes do governo (Fazenda e Transportes) e a Comissão Parlamentar de Aviação Regional da Assembleia Legislativa.

A Gol havia anunciado, no começo do ano, que tinha a intenção de ampliar a malha. Em julho, chegou a projetar para dezembro. Antunes afirma que a companhia deve comunicar quando começa a venda de bilhetes e as datas dos voos.

A Azul já atende os quatro terminais que terão a presença da Gol. A diferença é que são ligações para Porto Alegre, que usam os aviões ATR 72.

série Plano de Voo , que percorreu 12 destinos aéreos comerciais dentro do Rio Grande do Sul, ouviu de usuários em diversas regiões a expectativa de ter as ligações que não precisam passar pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A demanda é maior para quem vem de fora do Rio Grande do Sul e não quer fazer conexão na Capital ou quem quer sair do Estado e agilizar a viagem.

Outra cidade que já poderia operar voos para fora, que é Passo Fundo, está com o aeroporto fechado para obras . A previsão é que até o fim de novembro a estrutura possa estar habilitada a voltar a receber aeronaves. Desde janeiro, há dez meses, o aeródromo está sem movimentação.

A Azul anunciou em outubro a venda de passagens sem escalas entre Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria para Florianópolis. Será uma oferta mais de temporada, para o verão, como já ocorreu em outros períodos. Santa Maria vai de 21 de dezembro a 29 de janeiro, com três frequências semanais. O voo terá duração de uma hora e 40 minutos.