Gol oficializa nesta quarta voos diretos para mais 4 aeroportos gaúchos

A Gol oficializa na quarta-feira (17) que vai ter voos para mais quatro aeroportos gaúchos. A informação foi antecipada pela série Plano de Voo, do Jornal do Comércio, na semana passada. O "anúncio de novos voos regionais da Gol" será em cerimônia no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini.

Os aeroportos de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana terão ligações diretos para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Hoje essa ligação é ofertada apenas pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e pelo Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul.

O evento está na agenda do governador Eduardo Leite, e deve ter a presença do presidente da companhia aérea, Paulo Sérgio Kakinoff. O presidente da Comissão Parlamentar de Aviação Regional na Assembleia Legislativa gaúcha, o deputado Frederico Antunes, um dos principais articuladores da ampliação da malha regional, também vai acompanhar.

"É algo inédito que vai ser colocado em prática", celebra Antunes. A empresa até hoje não atuou nestas ligações. Os voos de Pelotas a Guarulhos começam em 19 de janeiro, com quatro frequências semanais. Uruguaiana começa em 5 de abril, com quatro frequências. Santa Maria e Santo Ângelo entram na malha no segundo semestre, adiantou o deputado.

A notícia coincide ainda com a transferência dos terminais de Pelotas e Uruguaiana para o setor privado. A CCR Aeroportos assumiu a gestão dos aeródromos por 30 anos

Até o primeiro trimestre de 2022, vai ocorrer a transição na administração que estava com a estatal federal Infraero. São previstas obras para ampliar a capacidade de transporte de passageiros, entre terminais e condições das pistas.

A largada das conexões diretas começará em janeiro por Pelotas, com jatos Boeing 737-300, com quase 150 lugares. Santo Ângelo terá também Boeing. Já Uruguaiana e Santa Maria serão conectadas por aeronaves ATR 72, um bimotor turbo-hélice com 70 assentos. O ATR é um avião vocacionado para aviação regional. A Azul utiliza este modelo para ligar a Capital às quatro cidades que entrarão na malha da concorrente.

Para receber jatos, Uruguaiana terá de receber melhorias na pista, com reforço e alargamento, e no terminal, como esteira de bagagens, lembrou Antunes. Sobre a oferta na Fronteira Oeste, o deputado observa que o impacto não é apenas local.

Em Uruguaiana, uma das medidas será instalara a esteira de bagagens na área de desembarque. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"Grandes empresas de logística têm filiais na cidade e somos maior fornecedor de arroz para São Paulo, que gera fluxo de negócios. Vai ser a ligação da Tríplice fronteira, com regiões do Uruguai e Argentina, para São Paulo", demarca o parlamentar.

A oferta de voos se enquadra no incentivo estadual, que prevê redução do ICMS sobre o querosene de aviação com maior oferta de assentos e frequência. Reuniões nas últimas semanas entre dirigentes da aérea, representantes do governo (Fazenda e Transportes) e a Comissão Parlamentar de Aviação Regional trataram da expansão.

A Gol havia anunciado, no começo do ano, que tinha a intenção de ampliar a malha. Em julho, chegou a projetar para dezembro. Antunes afirma que a companhia deve comunicar quando começa a venda de bilhetes e as datas dos voos.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, também está de olho nos benefícios dos voos diretos. "Hoje o empresário que toma a decisão de ir para o Centro do País gasta dois dias em deslocamento e, por vezes, apenas metade do dia na sua atividade", cita ela, por nota. Outro efeito é para eventos e turismo regional, que, sem ligações aéreas direta para fora, acabam perdendo atratividade.

Em Santa Maria, o entusiasmo é grande. Já tinha se elevado com as novas ligações da Azul para Santa Catarina.

"As pessoas estão na maior alegria. Esperamos que depois venham outras. Estamos abertos para receber", disse, em outubro, a gerente de segurança de aviação do aeroporto, Silvana Frasson, que já estava na expectativa pelas ligações da Gol.

Para dar conta da nova demanda, Jussara adianta que deverão ser feitas obras de estrutura para comportar o novo fluxo. O terminal, que compartilha a pista com a base aérea, tem gestão municipal.

Pelotas tem hoje ligação com aeronave ATR 72, um bimotor de 70 assentos, para Porto Alegre que é operada pela Azul

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Peterson Colpo Mello, não vê a hora da oferta começar. "Temos os free shops para atrair turistas", diz Mello, citando ainda que a operadora CVC comunicou, no Festuris, em Gramado, que vai vender pacotes para a cidade. "Vamos precisar de mais voos para dar conta."

Azul já opera voos regionais nos quatro aeroportos

A concorrente Azul já atende os quatro terminais que terão a presença da Gol. A diferença é que são ligações para Porto Alegre, que usam os aviões ATR 72.

série Plano de Voo , que percorreu 12 destinos aéreos comerciais dentro do Rio Grande do Sul, ouviu de usuários em diversas regiões a expectativa de ter as ligações que não precisam passar pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A demanda é maior para quem vem de fora do Rio Grande do Sul e não quer fazer conexão na Capital ou quem quer sair do Estado e agilizar a viagem.

Outra cidade que já poderia operar voos para fora, que é Passo Fundo, está com o aeroporto fechado para obras. A previsão é que até o fim de novembro a estrutura possa estar habilitada a voltar a receber aeronaves. Desde janeiro, há dez meses, o aeródromo está sem movimentação.

A Azul anunciou em outubro a venda de passagens sem escalas entre Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria para Florianópolis. Será uma oferta mais de temporada, para o verão, como já ocorreu em outros períodos. Santa Maria vai de 21 de dezembro a 29 de janeiro, com três frequências semanais. O voo terá duração de uma hora e 40 minutos.