Estado corre para atender exigências e reabrir Aeroporto de Passo Fundo

Fim de novembro. Este é o prazo que Estado e governo federal trabalham e prefeitura e companhias aéreas torcem para que ocorra a reabertura do Aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, no Planalto gaúcho. A medida ainda depende de adequações técnicas cumprindo regras aeronáuticas para a operação da pista, fechada desde 11 de janeiro, portanto há 10 meses

Passo Fundo tinha voos diretos para Campinas (Azul) e Guarulhos (Gol). As empresas já estão com planos prontos para retomar a venda de passagens logo que tiver a reabertura. A série Plano de Voo, que mostra a expansão da aviação regional gaúcha , registrou que o Lauro Kortz foi o segundo em fluxo de passageiros em 2020, atrás do Aeroporto de Porto Alegre (primeiro) e Caxias do Sul, que este ano é segundo e estava na posição até 2019.

O diretor do DAP, Leandro Taborda, explica que ajustes pedidos pelo 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II) para homologar o Papi (Precision Approach Path Indicator, da sigla em inglês) e pelo Comando Aéreo Regional sobre o plano de zoneamento básico do aeródromo estão sendo atendidos.

Resultados do relatório da inspeção em outubro feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão com o DAP para corrigir questões técnicas. "Os problemas estão praticamente todos resolvidos", garante Taborda. Falta a remoção de um equipamento de auxílio à navegação (VOR) da faixa da pista.

O diretor do Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério da Infraestrutura, Eduardo Bernardi, falou ao Jornal do Comércio que aposta na liberação da operação até o fim de novembro. "A expectativa é por demanda muito maior. As empresas querem voar para lá", assinala Bernardi, que está em Brasília.

Almeida defende uma mobilização com parlamentares federais junto ao governo federal e setor aeronáutico para agilizar os procedimentos. Em reunião há duas semanas, a prefeitura diz que o comando do Cindacta informou que é preciso deslocar uma aeronave da base aérea do Rio de Janeiro para testes do aeroporto gaúcho, mas só existiria um avião para dar conta da demanda no País. "Tem de agendar o voo", diz Almeida.

O prefeito também quer verificar com o DAP como está a contratação dos equipamentos que deverão ser instalados no novo terminal, de esteiras de bagagem, mobiliário e sistema de ar condicionado. "Estamos preocupados com esta etapa, pois em fevereiro a obra termina", adianta Almeida. O maior aporte no aeródromo é federal, de R$ 43,2 milhões, do total de R$ 50,7 milhões orçado. O restante, R$ 7,5 milhões, são contrapartida do Estado e devem ir para equipar o terminal.

"Queremos ver como ajudar ajudar para não resolvermos um problema (reabertura do aeroporto) e termos outro", antecipa o prefeito, frisando que o fechamento do aeroporto afeta cem cidades da região. "Passo Fundo, por exemplo, tem a planta da BSBBios, maior indústria de biocombustíveis da América Latina, que atrai o fluxo de executivos que usa avião."