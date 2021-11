Prestes a completar 10 meses fechado , que ocorre nesta quinta-feira (11), o Aeroporto de Passo Fundo Lauro Kortz, depende ainda de aval técnico do setor aeronáutico e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O prefeito da cidade, Pedro Almeida, veio a Porto Alegre, nesta quarta-feira (10), para ver de perto as pendências. O aeródromo é estadual. A série Plano de Voo mostra a expansão da aviação regional.

"Todos estão ansiosos aguardando pela retomada do aeroporto. Espero que se resolva nos próximos dias", afirma Moreira, citando que o município quer ajudar nas conexões com outros órgãos e que as medidas cabem ao Departamento Aeroportuários do Estado (DAC), ligado à pasta de Transportes. O encontro é no DAP, no Centro Administrativo do Estado.

série Plano de Voo, do Jornal do Comércio , vem mostrando a retomada da aviação regional (conexão do interior) e subregional (feita por aeronaves menores) e aponta o impacto do fechamento de Passo Fundo. Neste momento, são 14 aeroportos gaúchos em funcionamento com voos regulares. Com exceção de Caxias do Sul e da Capital, 12 têm ligações da Azul.

O aeroporto Lauro Kortz está sem receber voos desde 11 de janeiro. Em 2020, Passo Fundo teve o segundo maior fluxo de passageiros, atrás do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Antes da pandemia e em 2021, Caxias do Sul ostenta o segundo maior tráfego comercial.

O diretor do Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério da Infraestrutura, Eduardo Bernardi, falou com a reportagem e diz esperar que a liberação ocorra até o fim de novembro.

"A expectativa é por demanda muito maior. As empresas querem voar para lá", assinala Bernardi.

Almeida cita que, em conversas com a gestão, representantes da Azul e Gol, que operavam voos antes da interrupção, projetam cinco ligações diárias, da cidade com a Capital, Florianópolis, Guarulhos e Campinas. As conexões diretas para fora do Estado devem ser feitas com jatos.

Liberação depende de homologação de órgãos da aviação

O fechamento ocorreu para as obras do novo terminal e na pista de pouso e decolagens. O terminal deve ser concluído até fevereiro. A parte da pista, que teve alteração em extensão e reforço da base para suportar maior peso de tráfego, está pronta, com instalação de novos aparelhos de navegação. Como houve alteração, as novas condições precisam ser homologadas pelo 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II), vinculado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), e pela Anac.

Os documentos já foram enviados ao Cindacta e à Anac, que fez vistoria em outubro. O diretor do DAP, Leandro Taborda, informou nesta quarta que ainda não há definição sobre o aval do Cindacta.

Diante dessa indefinição técnica e prazos, Almeida defende uma mobilização com parlamentares federais junto ao governo federal e setor aeronáutico para buscar agilizar as medidas que cabem ao departamento aeronáutico. Há duas semanas, o prefeito se reuniu em Brasília com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e lembrou que o maior investimento no aeródromo é federal, mais de R$ 43,2 milhões dos R$ 50,7 milhões.

Em reunião virtual com o Cindacta, há duas semanas, a prefeitura diz que o comando do órgão aeronáutico teria informado que é preciso deslocar uma aeronave da base aérea do Rio de Janeiro para fazer a verificação do aeroporto gaúcho. O problema é que só existiria um avião para dar conta da demanda de aeródromos no País. "A pendência seria para agendar o voo", diz Almeida.

O prefeito também quer verificar com o DAP como está a contratação dos equipamentos que deverão ser instalados no novo terminal, de esteiras de bagagem, mobiliário e sistema de ar condicionado. "Estamos preocupados com esta etapa, pois em fevereiro a obra termina", adianta Almeida. Serão R$ 9 milhões a R$ 10 milhões para deixar o terminal em condições de uso.

"Queremos ver como ajudar ajudar para não resolvermos um problema (reabertura do aeroporto) e termos outro", antecipa o prefeito.

Almeida cita que a paralisação dos voos afeta a economia da cidade e com impactos na região com mais de cem cidades.

"As pessoas dependem do aeroporto. Em Passo Fundo, por exemplo, fica a planta da BSBBios, maior indústria de biocombustíveis da América Latina, que atrai o fluxo de executivos que usa avião. Mas tem outras companhias ", exemplifica o prefeito.

"Estamos deixando de gerar renda com o aeroporto. A obra vai garantir capacidade para transporte de 300 mil passageiros ao ano. Vai ser o maior aeroporto em operação no interior", acrescenta Almeida, citando que a operação vai superar Caxias do Sul, que deve recuperar o posto de segundo lugar quando o novo aeroporto estiver pronto, projetado para quatro a cinco anos.