Três aeroportos gaúchos aguardam operador privado para alçar novos voos

A concessão de três aeroportos gaúchos para uma operadora privada está prestes a decolar e deve trazer maior oferta de voos e rotas e integração à malha da aviação regional em diversas regiões do País. A projeção é feita pelo comando da CCR Airports, que vai assumir em janeiro de 2022 os aeródromos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana, hoje sob gestão da estatal federal Infraero.

O investimento é previsto em R$ 206 milhões nas três estruturas ao longo dos próximos anos. As concessões são por 35 anos. Em nota, em resposta a questionamentos do Jornal do Comércio, a CEO da CCR Airports, Cristiane Gomes, adianta que já deu início a "conversas sobre novas rotas e destinos" com as companhias aéreas.

A executiva reforça que a empresa vai analisar as vocações de cada estrutura para "potencializá-las". Este "potencial" terá um ganho automático na conectividade que a infraestrutura que estará nas mãos da companhia vai permitir.

São nove aeroportos no leilão do bloco Sul. Além dos três gaúchos, tem os de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri e Londrina, no Paraná, e Navegantes e Joinville, em Santa Catarina. Mais seis no bloco do Centro, com São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, no Piauí, Petrolina, em Pernambuco, Palma, em Tocantins, e Goiânia, em Goiás. Além disso, a CCR já tinha o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

"É importante destacar que a operação conjunta dos 16 aeroportos, a partir de 2022, proporcionará ganhos decorrentes da escala e da integração entre eles, inclusive possibilitando o incremento de novas rotas e destinos, incluindo o aproveitamento do potencial de cargas do Brasil", lista a CEO. "As sinergias certamente irão contribuir para o desenvolvimento das regiões onde esses aeroportos estão inseridos", arremata ela.

O contrato entre a empresa, que pertence ao mesmo grupo que detém hoje quatro rodovias no Estado (BRs 101, 290 - Osório-Eldorado do Sul, 448 e 386), foi assinado em outubro com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que regula o setor e fiscaliza o cumprimento da concessão.

Para dar a largada nos processos da transição até assumir completamente a gestão, que deve ocorrer ocorrer até o fim do primeiro trimestre de 2022, falta a cerimônia de celebração da assinatura, que é organizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério da Infraestrutura, e que deve ter a presença do presidente Jair Bolsonaro. O ato foi adiado na semana passada e pode ocorrer até sexta-feira (12).

Sobre execução de obras e adaptações, a concessionária prevê começo em 2022 e ainda vai divulgar o cronograma. Pelo contrato, demandas pontuais de cada local devem ser resolvidas na chamada fase I-B, como adequação da capacidade de usuários e bagagens, implantação de áreas de segurança de fim de pista e sistema visual de aproximação do tipo Papi (os três aeroportos gaúchos têm) para pouso.

O Papi exigência para operação de jatos, por exemplo. Pelotas deve ter voos com Boeing da Gol em janeiro para Guarulhos. Hoje tem ligação com bimotor turbo-hélice da Azul para Porto Alegre. Uruguaiana tem conexão à Capital com turbo-hélice também da Azul, e Bagé, com avião monomotor com nove assentos, da Azul. As condições dos três aeroportos foram mostradas na série Plano de Voo, que percorreu 12 destinos entre o interior e Porto Alegre. O de Bagé é o mais limitado e que vai exigir mais adaptações, se for receber aeronaves maiores.