O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não vai concorrer para um segundo mandato. Isso não é novidade, mas na entrevista ao especial Perspectivas 2022, Leite fala sobre isso, sobre especulações de sair do PSDB e de quem vai sucedê-lo no Piratini.

Confira a seguir o que ele respondeu ao JC. Acesse a íntegra da entrevista que traz mais assuntos , como um empréstimo bilionário para pagar boa parte dos R$ 16 bilhões da dívida com precatórios, um dos dois desafios do Estado nesta década. O outro desafio está na entrevista.

Jornal do Comércio - O senhor descarta concorrer na eleição em 2022?

Eduardo Leite - Não deverei concorrer. Busquei concorrer a presidente da República. Não pretendo concorrer à reeleição, não pretendo concorrer ao Senado ou qualquer outro (cargo).

JC - Descarta sair do PSDB?

Leite - Não trabalho em sair do PSDB. É meu partido há 20 anos, não pretendo sair.

JC - O Rio Grande do Sul nunca reelegeu o governador nem sucessor. O senhor pretende eleger o seu sucessor?

Leite - Nós vamos eleger o nosso sucessor ao Piratini. Vamos quebrar este paradigma do Rio Grande do Sul.

JC - O sucessor é do PSDB?

Leite - Vamos conversar com os partidos da nossa base e arranjar a melhor solução. O PSDB liderou esse projeto, mas contou com a parceria de muitos partidos políticos para poder executar esse programa que tem transformado o Rio Grande do Sul. Não tenho nenhum problema de construir também com a liderança de algum outro partido, desde que o projeto tenha continuidade. Mas o projeto vai continuar e nós vamos eleger a continuidade do projeto.

JC - Não concorrer na eleição de 2022 permitirá um governo melhor no último ano?

Leite - O fato de não ser candidato à reeleição já me ajudou muito a criar um ambiente político em que pudéssemos focar no enfrentamento dos problemas urgentes, sem preocupação com a próxima eleição. Eu quis liderar um projeto nacional, meu partido optou por um outro caminho (escolheu o governador João Doria para disputar o Planalto), respeito isso. Por outro lado, tem o bônus de poder ter mais nove meses à frente do Rio Grande do Sul, no momento que o Estado vai precisar muito da liderança por conta da execução dos investimentos.