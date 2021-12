Crescimento pode ter ritmo mais lento em 2022

A construção civil e o mercado imobiliário devem continuar crescendo em 2022, mesmo que não seja no mesmo ritmo dos últimos anos. Conforme estudo divulgado na segunda-feira passada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor deve crescer cerca de 2% no próximo ano no Brasil, tendo como premissa uma alta entre 0,5% a 1% do PIB nacional e a elevação da taxa Selic a 11,5%. Em 2021, a CBIC projeta que o crescimento tenha sido de 7,6%, ou seja, é esperada uma desaceleração do setor nos próximos meses. "Na construção civil, a venda de hoje é o emprego de amanhã. Hoje ainda estamos vivendo o boom das vendas até o começo desse ano, com contribuição da baixa taxa de juros", afirma José Carlos Martins, presidente da CBIC.

Aquiles Dal Molin Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), acredita que o cenário no Estado é mais favorável. "Eu não tenho um número mágico, mas esperamos crescer mais de 2%. Mesmo com situações que podem criar uma conjuntura não tão positiva, como foi neste ano, no Rio Grande do Sul o mercado segue aquecido. Projetamos um crescimento acima da média nacional, não sei quanto, mas pelo menos um pouco acima", ressalta.

"A projeção que fazemos para o Estado é semelhante à projeção nacional, talvez um pouco mais otimista. Seria mais animadora se estivéssemos em uma situação de mais estabilidade", reforça o economista Mário de Lima, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS).

Em 2021, no Brasil, o mercado imobiliário também cresceu, registrando incremento de 24,59% de unidades lançadas em relação a 2019. O Rio Grande do Sul acompanhou esse movimento, com o ritmo de todas as atividades do setor já estando 15% superior ao que era até o início da pandemia, como informa o Secovi-RS. "Nós passamos por um pico, e agora estamos em pequena desaceleração. Mesmo assim, a construção civil e o mercado imobiliário estão entre os setores que mais empregam no Brasil e no Rio Grande do Sul, o que se manterá em 2022", destaca Moacyr Schukster, presidente da entidade.

Conforme afirma a CBIC, entre os fatores de impacto negativo ao crescimento do setor em 2022 estão a alta da inflação, a queda da renda do consumidor, a elevação da taxa de juros e a maior percepção de risco e incerteza. Por outro lado, o crescimento previsto para o próximo ano está ligado às obras já contratadas até 2021, além de maiores investimentos em infraestrutura, impulsionados pelas eleições. "Isso é histórico no Brasil, em ano de eleição o governante quer finalizar o máximo de obras possíveis ainda em seu mandato. Mas o pleito também pode trazer mais instabilidade, então devemos ficar atentos", comenta José Carlos Martins.