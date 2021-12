CEEE-G e Corsan completam o ciclo de privatizações

Depois de ter vendido a CEEE-D, a CEEE-T (respectivamente, as áreas de distribuição e transmissão do grupo de energia) e a Sulgás (distribuidora de gás natural) em 2021, o governo do Estado fechará o programa de desestatizações no próximo ano repassando o controle da CEEE-G (geração) e da Corsan (saneamento) para a iniciativa privada. Ambas as alienações devem ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2022.

O secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, detalha que a companhia que será privatizada na sequência será a CEEE-G, em janeiro. Viana prevê que a situação da área de geração deverá ser mais semelhante com a da transmissão, atraindo mais de um pretendente. Entre os pontos que explicam o otimismo do secretário está o fato da CEEE-G ser uma empresa mais saudável que a CEEE-D, além de ter ativos ligados à energia renovável, algo atrativo para o empreendedor. "E a capacidade instalada (das usinas) é grande", acrescenta.

A CEEE-G possui cinco hidrelétricas, oito pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas centrais geradoras hidrelétricas (CGHs), com potência de 989,8 MW (o que representa cerca de 25% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul).

O leilão da área de geração do grupo começará com lance mínimo de R$ 1,25 bilhão pelos 66,08% que o governo do Estado tem de participação na estatal. Somado a esse montante, o arrematante que assumir a empresa terá que pagar à União um bônus de outorga de R$ 1,65 bilhão, mais o mesmo percentual de ágio obtido no certame. Sobre outras eventuais desestatizações, Viana comenta que o governo continuará fazendo a análise da possível privatização da Companhia Riograndense de Mineração (CRM). No entanto, não há um cronograma para essa ação.

Quanto às alienações da CEEE-G e da Corsan, o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, projeta que deverão ocorrer sem maiores dificuldades. "Penso que todo o povo brasileiro, especialmente os gaúchos, enfim estão vendo que algumas atividades necessitam ficar nas mãos da iniciativa privada e não nas do governo", aponta o dirigente.

Para Menzel, o Estado precisa ser um facilitador de um clima melhor para negócios, um incentivador, mas não o executor final. Uma comparação feita pelo integrante da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura é com o aprimoramento do serviço de telefonia quando foi repassado para a gestão privada.

Por sua vez, o presidente da União Gaúcha (entidade que congrega sindicatos de servidores públicos) e do Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Filipe Costa Leiria, não considera as privatizações da CEEE-G e da Corsan como inevitáveis. O dirigente argumenta que a perspectiva do governador Eduardo Leite não ser candidato à reeleição pode fazer com que ele perca um pouco da capacidade de indução do Parlamento e mude a correlação das forças políticas, o que pode influenciar nos processos de desestatização.

Leiria argumenta que é preciso colocar as privatizações das estatais gaúchas dentro do contexto da realidade do Rio Grande do Sul. "Elas têm um sentido muito claro, estão sendo orientadas por um pressuposto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (por parte do Estado), são atos preparatórios para um objetivo maior", aponta o dirigente.

Na prática, Leiria considera que, havendo uma diminuição do ritmo por parte da União na exigência dos requisitos para a inclusão nesse regime, a velocidade das desestatizações pode ser alterada também.