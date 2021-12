2022: um ano de reformulações em Inter e Grêmio

A tendência é de que a próxima temporada seja repleta de mudanças na dupla Grenal. As reformulações passam pela troca nos elencos até a forma que as duas direções comandam seus departamentos de futebol. Enquanto 2022 será de reconstrução e resgate do Grêmio na busca pelo retorno à Série A nacional, no Inter a missão da direção é acabar com o jejum de títulos importantes que já dura 11 anos. A última conquista foi a Recopa Sul-Americana.

Inter vai em busca de um título em 2022

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos (foto abaixo), já admitiu que o clube teve uma péssima temporada em 2021. Derrotado ou eliminado nas quatro competições que disputou - Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão -, o final de ano seguiu melancólico, sem vaga na Libertadores, tendo o clube que se contentar com a Sul-Americana. Agora, o foco colorado está na conquista de um título em 2022. E, para isso, a atual direção precisa mostrar trabalho e competência para acertar na reformulação da equipe e formar um grupo competitivo, que busque vencer.

A escassez financeira segue para a próxima temporada, o que exige poder criativo e olhar apurado no mercado da bola. O episódio do vazamento de um áudio do ex-coordenador de preparação física Paulo Paixão, no qual ele falava sobre a queda de rendimento da equipe e a falta de opções no banco de reservas, deve ser levada em consideração para essa reformulação. Com pouquíssimo dinheiro em caixa, alguns bons jogadores, que seguem sem dar uma resposta dentro das quatro linhas, podem ser usados como moeda de troca. Além disso, há outros nomes que estão em fim de contrato.

Diferentemente da temporada 2021, que teve início em março, devido à pandemia da Covid-19, o 2022 terá planejamento completo, mesmo que as competições se encerrem no meio de novembro por causa da Copa do Mundo do Catar. Com mais tempo, a direção do Inter já pensa em uma boa pré-temporada, um aproveitamento maior das categorias de base, dando mais espaço para os garotos que serão os responsáveis por jogar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

A perda da vaga na Libertadores 2022 privou os cofres do clube de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) apenas com os jogos da fase de grupos. Na Sul-Americana, os valores são mais modestos. O Colorado irá embolsar US$ 1,02 milhão (R$ 5,8 milhões) por garantir a vaga no torneio, mais US$ 900 mil pela fase de grupos e outros US$ 500 mil caso avance às oitavas final, totalizando US$ 1,4 milhão (R$ 8 milhões).

A comissão técnica ainda é uma incógnita. Com a saída de Diego Aguirre e para não repetir o erro de Miguel Ángel Ramírez, a direção analisa o perfil do novo treinador com cuidado. Outro ponto são as características do elenco de acordo com o estilo de jogo que este profissional irá adotar. Algumas trocas no departamento de futebol também podem ocorrer.

O calendário colorado começa em 26 de janeiro, com a disputa do Estadual, que já se sabe que iniciará com a equipe sub-23. A Copa Sul-Americana está prevista para começar no dia 8 de março. Já na Copa do Brasil, o Inter jogará desde a primeira fase, em fevereiro. O Campeonato Brasileiro está programado para o dia 10 de abril.