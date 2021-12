Copa do Mundo do Catar será no fim do ano

A Copa do Mundo no Catar em 2022 acontecerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, sendo a primeira edição realizada no Oriente Médio. Além da mudança da data, que fará a Copa de 2022 deixar de ser disputada entre os meses de junho e julho, o evento terá outras peculiaridades, como a distância reduzida entre as sedes.

O principal motivo da mudança é o forte calor que os atletas enfrentariam caso a competição acontecesse no período tradicional - os meses de junho e julho marcam o verão em todo o hemisfério norte. Sendo assim, por mais que o país-sede tenha adotado uma tecnologia de climatização dos estádios, as temperaturas no país podem chegar a 50° C, sendo prejudicial aos atletas, público e demais pessoas envolvidas no evento.

Além da seleção do Catar, outras 12 já têm presença confirmada no torneio: Brasil, Argentina, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Croácia, Sérvia, Suíça, Dinamarca e Holanda. As 19 vagas restantes serão decididas ao longo de 2022, nas eliminatórias continentais e repescagens a serem concluídas. Entre as já campeãs mundiais, apenas Itália e Uruguai ainda não garantiram presença. Os oito grupos da Copa serão definidos em 1º de abril, em sorteio da Fifa.

Catar 2022 será a última edição a contar com 32 participantes. A partir da Copa de 2026, quando o torneio será realizado conjuntamente por EUA, Canadá e México, 48 seleções nacionais terão a oportunidade de disputar a competição.