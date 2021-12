Shows internacionais voltam ao calendário

Porto Alegre viveu um longo período de silêncio no que se refere a shows internacionais. Felizmente, a situação de relativo controle em torno da pandemia permitiu que os palcos reabrissem, seguindo protocolos de enfrentamento à Covid-19, e os apreciadores de música internacional têm bons motivos para aguardar com expectativa os espetáculos agendados para o ano que se inicia.

Depois de uma sequência de adiamentos, alguns shows de peso estão confirmados para o primeiro semestre na Capital. Um dos mais aguardados está agendado para 26 de abril, quando os mascarados do Kiss trazem sua End of the Road Tour para a Arena do Grêmio. Antes, no dia 6 de abril, o Maroon 5 vai estar na cidade, tocando na área externa da Fiergs. Os fãs de heavy metal também podem comemorar a confirmação do Metallica, que fará show no dia 5 de maio, no estacionamento da Fiergs. Os ícones do metal estarão promovendo o álbum Hardwired... to self-destruct, de 2016.

Espaço tradicional da música em Porto Alegre, o Auditório Araújo Vianna terá uma agenda puxada em 2022, com eventos organizados pela Opinião Produtora. A jornada musical começa em 19 de janeiro, com o Dire Straits Legacy, formado por ex-membros da icônica banda britânica. Um dia depois, o mesmo local recebe o lendário grupo de reggae jamaicano The Wailers. Os velhos parceiros de Bob Marley tinham show confirmado para novembro deste ano, mas a data foi reagendada.

Grande sucesso entre o público adolescente, o grupo Now United também está agendado para Porto Alegre, onde abre sua turnê brasileira em 12 de março. O saxofonista de jazz Kamasi Washington está confirmado para 26 de maio, também no Araújo Vianna. Depois de bem sucedido show na Capital em 2019, o Boyce Avenue retorna à cidade, com data agendada para 25 de junho. Também em junho, ainda sem data definida, o cantor e compositor Fito Páez deve fazer uma nova visita ao Estado.

Já no segundo semestre, a previsão é de alegria para os saudosos da música pop dos anos 1980, com a presença do grupo britânico Erasure, em 27 de julho. Uma das várias apresentações canceladas durante o período mais grave da pandemia, a lendária banda de rock progressivo Jethro Tull volta ao Araújo Vianna em 23 de outubro. Na ocasião, Ian Anderson e seus colegas devem estar promovendo o novo disco, The zealot gene, que sai em janeiro de 2022. E as notícias são boas também para fãs de Bonnie Tyler, outra artista que teve seu show na Capital adiado. Ela estará na cidade em 18 de novembro, como parte de sua primeira turnê brasileira.