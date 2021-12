Desafio dos empreendedores em 2022 será a gestão de pessoas

Em 2020, foi novidade e exigiu adaptação. Ao longo de 2021, o trabalho remoto se normalizou e acabou conquistando o coração de muitos profissionais. A partir de 2022, empreendedores e empreendedoras terão o desafio de equilibrar os interesses das empresas com o das pessoas que estão trabalhando a quilômetros de distância.

"O home office parcial ou o teletrabalho, que já eram realidade em algumas organizações, passaram a ser um formato efetivo na maioria das companhias. Tudo indica que esse método continuará, exigindo cada vez mais o desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais e de estratégias de gestão", entende Juliet Bombassaro, head de Cultura e Pessoas da eSales, desenvolvedora de softwares de integração que englobam soluções logísticas, financeiras, file transfer, analytics, documentos fiscais e comércio exterior.

Angélica Dalla Rosa, engenheira e consultora de carreira, destaca, justamente, a importância do diálogo para se chegar à conclusão do que é importante para as duas partes, empregadores e empregados. "A carreira deixou de ser uma trajetória exclusivamente linear e de responsabilidade da empresa. Passamos a entender que nós somos os principais responsáveis pelo nosso futuro e, se não planejarmos, podemos ficar a mercê do mercado, da empresa e das oportunidades", analisa.

O coronavírus gerou uma série de reflexões, e isso impactou o mercado. Começaram a entrar na pauta de prioridades assuntos que vão desde saúde emocional até a relação dos seres humanos com suas tarefas diárias. "Com isso, o conceito de carreira passa a ser definido como o ciclo de experiências significativas para o profissional e seu sucesso é medido pelos diferentes projetos que consegue se envolver, como também o valor que entrega para o negócio e sociedade", aponta Juliet. Se as empresas não abastecerem essa nova demanda, os indivíduos tendem a procurar locais onde se sintam mais valorizados.

Os cargos mais aquecidos estarão relacionados à tecnologia (analistas de dados, cientistas de dados, desenvolvedores, engenheiros de software), marketing digital e vendas (gerentes de marketing, gerentes de produto digital, gerentes de vendas, vendedor), além da área da saúde e do agronegócio. Para Angélica, os setores de Recursos Humanos buscam profissionais que tenham competências comportamentais bem desenvolvidas. Inteligência emocional, criatividade, inovação, gestão do tempo, liderança e disciplina estão entre as características.

Por muito tempo, o trabalho era definido como uma sucessão de cargos e funções na carteira, e o sucesso era medido pelo nível de crescimento ao longo da jornada. A nova economia, segundo as especialistas, já não permite tanta previsibilidade como era possível anos atrás. Tanto numa extremidade quanto na outra. "Do ponto de vista organizacional, considerando os desafios atuais no ambiente de trabalho, uma estratégia bastante adotada é o investimento em saúde mental, que envolve o bem-estar emocional, físico e social. Globalmente, as mudanças estão ocorrendo em uma velocidade acelerada e, cada vez mais, será fundamental que as empresas acolham as necessidades emocionais de seus colaboradores", reforça Juliet.