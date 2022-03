Líder global em telemática veicular faz aposta no Brasil

"Esta expansão é um movimento estratégico para a Geotab,a qual busca investir no talento, nos recursos e no potencial do mercado brasileiro para ajudar na adoção da telemática veicular, uma tecnologia essencial para a gestão e eletrificação de frotas. Atuamos desde 2006 na América Latina e, como maior País e economia da região, o Brasil é um pólo para provedores de telemática", comenta Eduardo Canicoba, Managing Director Brasil da Geotab.

Sem falar nos carros elétricos que, segundo a ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos), entrou em 2022 no mesmo ritmo forte de 2021, com nada menos do que 2.558 emplacamentos nos primeiros 30 dias do ano.

, líder global em IoT e transporte conectado com mais de 2,5 milhões de usuários ativos e mais de 49 mil clientes em todo o mundo, anunciou a sua expansão para o mercado brasileiro em junho de 2021 e vem se movimentando de acordo com as oportunidades locais.

A história da telemática no Brasil

A telemática começou como um nicho de mercado, principalmente, porque usava comunicações de satélite de alto custo para retransmitir dados. Naquela época, os clientes eram prejudicados pelo elevado custo dos dados e recebiam apenas uma quantidade limitada de informações de seus veículos.

A chegada da plataforma telemática da Geotab ajudou a resolver este problema por meio de seu conceito inovador. Em vez de usar satélites para retransmitir informações, o módulo original do Geotab GO armazenava os dados do veículo em sua memória, os quais poderiam ser transferidos para um computador por meio de código de segurança. Esta arquitetura eliminou a despesa associada ao monitoramento da frota. Com acesso a valores acessíveis e informações precisas, os clientes poderiam obter uma visão ampliada da sua frota, otimizando assim as operações para ajudar a melhorar a produtividade e reduzir custos.

No início, poucos sabiam sobre telemática ou Tecnologia GPS. Eventualmente, os claros benefícios competitivos e operacionais da telemática persuadiram o mercado e geraram uma ampla adoção empresarial. Por meio da plataforma de gerenciamento de frotas da Geotab, foi possível desenvolver as soluções para atender às necessidades específicas de cada mercado, o que ajudou a entender as semelhanças das frotas globais por meio da coleta e do cruzamento dos dados.

Hoje, o principal objetivo da Geotab no mercado latino-americano é ajudar a melhorar a segurança da frota, conectando veículos comerciais à nuvem, fornecendo análises avançadas para ajudar os clientes a gerenciar melhor suas frotas.

Ao implantar a telemática, as empresas são capazes de: melhorar a produtividade do motorista, reduzindo o tempo de marcha lenta do veículo, velocidade e aceleração brusca; encontrar rotas mais curtas para reduzir o total de quilometragem percorrida; detectar problemas no motor que podem estar contribuindo para um alto gasto de combustível; analisar seus relatórios de quilometragem para identificar seus veículos mais eficientes em termos de combustível; e compreender o impacto do tempo de reabastecimento fora da rota em seus negócios.