Banrisul Consórcio oferece consultoria para quem quer planejar a contemplação

O Banrisul conta com um serviço de concierge para auxiliar seus clientes a planejar com mais assertividade os consórcios contratados. A equipe faz uma análise dos objetivos e perfil de cada cliente para apresentar os melhores cenários, que, muitas vezes, são contemplados nos primeiros meses com média de lances atrativa.

Gabriel Marchiori, diretor de consórcios do Banrisul, diz que uma das principais reclamações das pessoas sobre consórcios é a questão da espera pelo sorteio ou o fato de os lances vencedores serem muito altos. Por esse motivo, o serviço de concierge foi montado.

“A grande vantagem do consórcio é que não tem pagamento de juros”, destaca Marchiori. Os interessados devem procurar as agências do Banrisul para contratar a opção, cuja demanda cresceu na pandemia conforme o interesse por casas maiores também aumentou.

Além da compra de bens, os consórcios vêm sendo usados para serviços, como viagens, formaturas e cirurgias plásticas. No Brasil, os automóveis representam a maior do fatia do mercado.

“O nosso diferencial é auxiliar o consorciado no seu planejamento para que consiga contemplar a sua carta de forma mais rápida”, lembra Marchiori, sobre a forma de atuação do Banrisul. Não é necessário ser cliente do banco para ter acesso ao produto.

Entre as vantagens dos consórcios, está a possibilidade de saber quanto se investe por mês e por quanto tempo; atualização do valor da carta, mantendo o poder de compra; e transferência do valor à vista para o vendedor, o que permite ao cliente negociar o valor de compra do bem desejado.