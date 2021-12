Banrisul facilita crédito consignado para servidores públicos do RS e SC

A estratégia do Banrisul é disponibilizar alternativas aos clientes no fim de ano Banrisul/Divulgação/JC

O Banrisul está disponibilizando condições especiais nas operações de crédito consignado para os servidores públicos estaduais e municipais do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina até o dia 31 de dezembro. O prazo de pagamento foi alongado para 150 meses para operações novas, refinanciamento de operações já contratadas e refinanciamento de operações portadas de outras instituições. Além do prazo, os clientes podem realizar a contratação diretamente no app Banrisul Digital e contam com taxas de juros diferenciadas.

Denominado Super Consignado Banrisul, o crédito tem carência de quatro meses para começar a pagar e margem consignável de até 35%. “São condições bastante flexíveis para oferecer aos servidores uma opção bem atrativa”, diz Robson Santos, superintendente Comercial de Varejo do Banrisul.

A contratação pelo app leva comodidade e agilidade aos clientes, conforme o executivo, mas a efetivação do serviço pode ser realizada nas agências também. “Mesmo o cliente que já tenha ocupado sua margem de consignação, com operações existentes, pode realizar a contratação pelo aplicativo com opção de refinanciar os créditos com as atuais condições especiais”, ressalta Santos.

A estratégia do Banrisul é disponibilizar alternativas aos clientes no fim de ano, período com muitas despesas como o Natal, festas e tributos, que demandam recursos extras. “Somos um Banco com muita expertise, com o melhor processo do mercado”, garante Santos.