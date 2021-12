Farmácias São João inaugura loja de número 900

A impressão de que há uma São João em cada canto, comentada por muitos gaúchos, tem virado, cada vez mais, realidade. A quarta maior rede de varejo farmacêutico do Brasil segue em ritmo acelerado de aberturas de lojas. Na última semana, foram inauguradas diversas filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Nesta quarta-feira, 22 de dezembro, a São João inaugurou sua unidade de número 900, na avenida Edgar Pires de Castro, nº 25, bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre.

O presidente da rede, Pedro Henrique Kappaun Brair, ressaltou que as conquistas do negócio são de todos os mais de 14,5 mil colaboradores. A empresa, que é reconhecida no Rio Grande do Sul, tem se espalhado, inclusive, para outros estados, como Santa Catarina e Paraná, onde foram abertas seis lojas em cada uma das regiões no mês de dezembro.

“Somos geradores de progresso e de renda. Dá muito trabalho inaugurar uma operação. Tem que ter alguém que assuma, que oriente, senão as coisas não acontecem. Mas se não colocarmos nossa potencialidade em ação, não faz sentido nenhum”, disse Brair em seu discurso.

Em 2021, a São João inaugurou 152 lojas e redefiniu a relação das farmácias com a comunidade, muito devido à sua atuação na pandemia, já que os pontos da marca servem de locais de vacinação. “O objetivo é atender o mais rápido possível as pessoas”, destacou o presidente.

Para quem pergunta qual a receita do sucesso da São João, Brair diz que fazer o simples não é fácil, porém é ainda mais complexo fazer o simples com excelência. O histórico de dedicação para o desenvolvimento das comunidades e olhar humanizado está no DNA da rede, que atualmente é a quarta maior do varejo farmacêutico do Brasil.

Com a pandemia, a empresa intensificou as ações sociais através da doação de cestas básicas, álcool em gel, absorventes e valores para instituições hospitalares. O coordenador da nova filial, Jedi Fonseca, destacou a ação social da empresa desta quarta-feira. “Além do simbolismo do número 900, hoje, vamos doar 50% dos lucros para o Asilo Padre Cacique, o que é algo muito importante.”

Ao todo, desde o começo da pandemia em 2020, a empresa doou mais de 800 toneladas de alimentos e mais de R$ 2 milhões por meio de projetos sociais para iniciativas de fomento à saúde, cultura e segurança nos municípios do Sul do País.