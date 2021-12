Dois Irmãos tem ambiente propício para abertura de novas empresas

Dois Irmãos vigora na seleta lista dos 85 melhores municípios para se empreender no Brasil e segunda posição no Estado do Rio Grande do Sul, conforme ranking das cidades mais empreendedoras do Brasil realizado pelo Ministério da Economia e divulgado em maio de 2021.

Segundo levantamento da Junta Comercial de Dois Irmãos, 729 empresas abriram na cidade durante a pandemia do coronavírus (levantamento do período de 26 de fevereiro de 2020 e 10 de novembro de 2021). Deste total, foram 510 Microempreendedores Individuais (MEIs) e 219 empresas de outro porte.

O prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, ressalta que os setores das novas empresas são bastante diversificados como, por exemplo, áreas de comunicação, tecnologia, comércio e indústria.

“Além do número expressivo de empresas que vieram para a cidade, consequentemente, teve um aumento significativo de vagas de empregos em 2021, recuperando, com sobra, as vagas perdidas durante a pandemia”, disse o prefeito.

Ainda em 2021, foi nomeado o Comitê Gestor de Inovação e Tecnologia de Dois Irmãos para fortalecer as áreas de inovação e tecnologia no município, potencializando empresas e instituições de ensino do segmento e possibilitando a atração de investimentos. Além disso, está sendo concluído os trâmites para disponibilização de um curso de formação profissionalizante nesta área.

O Município também comercializou todas as áreas disponibilizadas, do total de oito lotes, na segunda etapa do Distrito Industrial.

Com o crescimento da área do turismo na cidade, o Município está oferecendo formação profissionalizante de garçons, para qualificar e atender a demanda do setor gastronômico.

Suporte para empreendedores

Dois Irmãos conta com a Sala do Empreendedor que orienta os empresários no esclarecimento de dúvidas, além de prestar suporte e acompanhamento para as demandas encaminhadas pelas empresas nas áreas técnicas e legais.

Para aqueles estabelecimentos que tiveram que suspender suas atividades no período mais restritivo da pandemia, o Município ofereceu um pacote de incentivos, como a criação de uma linha de crédito inédita em parceria com a Sicredi, com juros de 0,49%, auxílio aluguel para o período de 60 dias, curso de capacitação para estimular o marketing digital, prorrogação de prazos para pagamento com desconto do IPTU, além da criação do Programa Nota Fiscal Gaúcha local, com prêmios específicos para quem compra no comércio local.

Texto: Leonardo Boufleur/PMDI