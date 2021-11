Pandemia do coronavírus impulsiona contratação de seguros

A Prudential do Brasil, especialista em vida que atua no País há mais de 23 anos, é a maior seguradora independente no segmento de pessoas /Prudential/Divulgação/JC

A Prudential do Brasil, especialista em vida que atua no País há mais de 23 anos, é a maior seguradora independente no segmento de pessoas (excluindo VGBL). No Rio Grande do Sul, em particular, o faturamento da empresa cresceu 13% no período de janeiro a agosto de 2021, alcançando R$ 193 milhões.

O Rio Grande do Sul representa, hoje, 7% do faturamento total do mercado no segmento individual do País.

Na carteira da Prudential do Brasil, o estado é o terceiro maior em faturamento no segmento individual, com 9% de participação.

A companhia, aliás, é líder no segmento individual no Estado, com market share de 32%.

"Esses resultados reforçam a conscientização dos gaúchos sobre a necessidade da proteção do seguro de vida diante de imprevistos como a pandemia do coronavírus, que ampliou a conscientização a respeito da vulnerabilidade e finitude da vida", comenta André.

Muitas pessoas associam o seguro de vida apenas à cobertura de morte do segurado, o que pode ser um tema desconfortável para muitos. No entanto, a modalidade funciona como um instrumento de proteção para os riscos que temos em vida, como risco de invalidez no meio do caminho, de ter uma doença grave e o de sofrer um acidente, por exemplo.

Para o executivo, o consumidor está mais preocupado em adquirir coberturas para situações de incapacidade produtiva, que é o caso do seguro para Doenças Graves - segmento em que a Prudential do Brasil é líder no País, com cerca de 50% de market share.

"Com reflexão e conscientização das pessoas a respeito da vulnerabilidade e finitude da vida provocadas pela pandemia, é possível afirmar que estamos diante de um consumidor ainda mais disposto a se planejar e se proteger financeiramente para os momentos desafiadores da vida."

Atualmente, apenas 15% dos brasileiros têm seguro de vida, o que dá uma dimensão do potencial do mercado. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, cerca de 52% dos norte-americanos contam com algum tipo de seguro de vida, e no Japão esse número corresponde a mais de 90%.

A Prudential, portanto, é uma opção para quem busca ser dono do próprio negócio, ter uma empresa de sucesso, faturamento expressivo, treinamentos e orientações especializadas.

Entre os diferenciais da rede, estão características como: comitê de franqueados, ganhos ilimitados, nome e marca de peso, reconhecimento das melhores franquias, soluções digitais, autonomia e independência.