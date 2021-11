Um negócio chamado reciclagem

“Muitas pessoas enxergam só lixo, mas para nós não. Para nós, é uma renda.” A declaração cheia de orgulho é de Simone Cardoso dos Santos, que atua na Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta, em Porto Alegre, e há quase 30 anos é recicladora. O motivo de tanta satisfação é o fato de a reciclagem na Unidade de Triagem onde ela trabalha ser um negócio formalizado que garante o crescimento dos seus integrantes. “A gente trabalha como uma empresa, mostrando a todos eles que têm que fazer um trabalho bem feito, bem limpo para poder agregar valor,” afirma Ângela Lemes, tesoureira de outro empreendimento do gênero, a Cooperativa de Trabalho e Reciclagem do Campo da Tuca (Coopertuca), também da capital. “Aquilo (resíduos a serem reciclados) é a dependência de todos os 30 que estão aqui”, afirma.

Cada vez mais, a reciclagem dá mostras da sua importância como um negócio gerador de renda, emprego e autoestima. De acordo com dados divulgados pelo evento Reciclando Ideias, promovido pela Secretaria de Educação de Porto Alegre (SMED) em parceria com a Braskem, existem mais de 100 recicladoras no RS que empregam em torno de 830 trabalhadores e trabalhadoras.

A Coopertuca com seus processos estruturados é uma espécie de benchmarking na cadeia da reciclagem. A tesoureira explica que não basta querer ir para a Unidade de Triagem e separar os resíduos. Há treinamento dos recicladores contratados, existem coordenadores de equipe e de venda e um responsável pela parte administrativa. “A gente hoje vende tudo com nota fiscal porque é obrigado para poder crescer. Tem que fazer tudo dentro da lei para ter uma boa renda”, argumenta. “Cada um entende bem o que tem que fazer”, reforça.

Ângela conta que ao chegar, os recicladores – como são chamados – são orientados da necessidade de ter documento e uma conta bancária. “É obrigado a ter uma conta porque vai precisar para receber. Então, isso é um crescimento para eles”, conta ela. E muitos já têm, inclusive, cartão de crédito. “A gente sempre fala, a gente é uma empresa, mas ao mesmo tempo fica mais tempo junto aqui do que dentro de casa com a família. Então, a gente está sempre em harmonia, não tem confusão”. Além de renda para os recicladores, a cooperativa também busca investir em benfeitorias. Nessa etapa, conta com a Braskem por meio do programa Ser + que apoia esse elo da cadeia de reciclagem, destinando recursos para melhorias de infraestrutura e gestão das unidades. São 16 cooperativas apoiadas com cerca de 500 trabalhadores.

Descarte adequado

Para que o negócio da reciclagem prospere e faça girar a economia circular é necessária a conscientização da sociedade. Mudanças simples de hábitos e rotinas como separar em casa os resíduos secos dos orgânicos são um passo importante para fortalecer a cadeia da reciclagem e, assim, reduzir o impacto ambiental. Dados de março do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) mostram que, diariamente, são recolhidas 1.126 toneladas de resíduos nas residências de Porto Alegre. Desse volume, apenas 51 toneladas vão para Coleta Seletiva, que existe na capital desde 1990. As mais de 1 mil toneladas restantes são formadas por resíduos orgânicos e rejeitos, porém, o DMLU calcula que nesse montante há 252 toneladas/dia com potencial reciclável. Mas como ficam misturados, tem como destino final a Estação de Transbordo e de lá vão para o aterro sanitário de Minas do Leão.

O descarte inadequado ainda está longe de ser solucionado. Levantamento do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), mostra que a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década. O montante passou de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas/ano em 2019.

“Tinha que explicar bem para eles, trazer aqui para ver como a gente faz para dividir o lixo e mostrar o que é seco e o que é molhado”, diz Simone. A recicladora da Rubem Berta sugere que os professores levem os alunos para uma visita à Unidade de Triagem para conhecer o trabalho e aprender sobre a separação de resíduos. “Para nós é melhor se eles aprenderem, eles levam para casa e explicam para os pais que têm que separar o lixo direitinho. Para nós seria muito bom.”

Foi com a ideia de sensibilizar a rede pública de ensino - e interessados no tema - sobre melhores práticas de reciclagem e como isso pode proporcionar renda e impactar o meio ambiente que surgiu o Reciclando Ideias. O objetivo é chamar a atenção para a importância de uma mudança de mentalidade através da economia circular, que também faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030, metas criadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).