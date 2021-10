Amrigs chega aos 70 anos com legado e planos para o futuro

A Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) completa, nesta quarta-feira, 70 anos. Referência em associativismo e reduto de conhecimento técnico e científico, a instituição busca, cada vez mais, se aproximar da sociedade. Para isso, lançou uma campanha para apresentar seu novo posicionamento, que culmina com a divulgação de um manifesto contendo o resumo das posições adotadas.

"A Amrigs influencia as decisões da classe médica baseada na ciência. Temos que promover um diálogo permanente com todas as instituições de saúde e políticas", diz o atual presidente, Gerson Junqueira Jr. Para ele, um dos projetos mais relevantes é sua prova de residência, chancelada pela Associação Médica Brasileira. A aferição dos profissionais é aplicada em várias cidades do País. Junqueira prevê que, em 2022, ela seja alavancada. "A prova, com 50 anos de história de seriedade, conta com a participação de representantes de faculdades de Medicina. Isso permite uniformidade e contempla peculiaridades de todas as regiões e modelos de ensino", afirma o coordenador Antonio Carlos Weston.

Outra iniciativa considerada essencial, principalmente no contexto da Covid-19, é a revista científica da Amrigs, publicada a cada quatro meses. O diretor Científico e Cultural, Guilherme Napp, destaca o papel do conteúdo. "A Amrigs preservou um debate sério, baseado em evidência. Fizemos uma edição especial para que haja uma retrospectiva histórica registrada", explica Napp.

Isso vai ao encontro da fala do vice-presidente Paulo Emilio Skusa Morassutti sobre a importância de um ecossistema organizado. "O que mantém a sociedade são suas representatividades", interpreta. Marcos André dos Santos, diretor de Comunicação, conta que a instituição também lançou dois prêmios: o de Melhores Práticas Médicas e o Prêmio Amrigs de Jornalismo. "Queremos o protagonismo de volta", afirma Santos, lembrando, ainda, o papel do Teatro da Amrigs para o RS.