Educação que olha para o futuro

Colégio Anchieta No Brasil, a educação apresenta desafios estruturais, pedagógicos, sociais e culturais. Diante disso, otem a missão de promover educação de excelência, através de um centro inovador de aprendizagem integral, que educa para a cidadania global, formando cidadãos competentes, conscientes e comprometidos.

Colégio mais lembrado na categoria Ensino Médio, o Anchieta completou, em janeiro, 130 anos de uma trajetória marcada pela formação de milhares de crianças e jovens. O "Colégio dos Padres", como era conhecido inicialmente, foi inaugurado em 1890 na Rua da Igreja (atual Duque de Caxias) e é uma das mais tradicionais escolas do Rio Grande do Sul, com mais de 3 mil alunos matriculados atualmente.

O diretor-geral, Pe. Jorge Álvaro Knapp, destaca que, diante dos desafios e oportunidades, o Anchieta nunca perdeu a sua essência. "Foram muitas as mudanças ao longo desses anos, pois acompanhamos os novos cenários e propomos novos olhares, mas nunca desviamos da nossa tradição educativa jesuíta ao entregar educação de qualidade."

As metodologias de ensino estão sempre sendo aprimoradas, a fim de aliar tradição e modernidade em aulas interativas, que utilizam recursos digitais e propiciam o protagonismo dos estudantes. Um ambiente de aprendizagem composto por sala maker, robótica e gamificação foi projetado para incentivar criatividade, autonomia e empatia por meio de atividades atreladas à tecnologia. Com isso, a instituição trabalha, além da dimensão cognitiva dos alunos, as dimensões socioemocional e espiritual-religiosa, com atividades de formação complementar nas áreas de artes, esportes, tecnologia e formação cristã.

Ao longo deste ano, estão previstas ações em celebração aos 130 anos do colégio, como o lançamento de um livro resgatando toda a história e reforçando a grande importância do Anchieta para o cenário educacional gaúcho.