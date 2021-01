Im green reúne produtos da Braskem para economia circular

Braskem I’m green™ A inauguração da unidade de eteno verde, sediada no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, representou o início de uma nova forma de pensar a produção do plástico. Junto com o início da operação da fábrica, que tornou alíder mundial na produção de biopolímeros, a empresa lançou a marca. Esse portfólio de produtos evoluiu e, além de reunir as resinas produzidas a partir de fonte renovável; também conta com produtos reciclados, resultado do compromisso da Braskem com o investimento em inovação e pesquisa para encontrar as melhores soluções de ciclo de vida; e também a combinação das resinas renováveis e recicladas, que reduzem os impactos ao planeta e à sociedade.

A marca I´m green é dividida em três submarcas. I´m greenTM bio-based reúne os produtos produzidos a partir de matéria-prima renovável em Triunfo , na unidade industrial de eteno verde. Em vez de utilizar, combustíveis fósseis, a fábrica, com capacidade produtiva de 200 mil toneladas de biopolímeros por ano, utiliza o etanol da cana de açúcar como matéria prima. Ao longo da última década, a produção na unidade evitou a emissão de cerca de 5,54 milhões de toneladas de CO2. O valor é equivalente a mais de um ano de emissões de carros em uma cidade do tamanho de São Paulo, segundo o documento “Life Cycle Assessment on Green HDPE and Fossil HDPE”, desenvolvido pela consultoria ACV Brasil e revisado por Andreas Detzel, Mirjam Busch (IFEU), Ramani Narayan (MSU) e Carbon Trust.

O polietileno I’m greenTM bio-based está disponível ao mercado nas versões de alta densidade (PEAD), baixa densidade linear (PEBDL) e baixa densidade (PEBD), que cobrem aplicações de embalagens rígidas, flexíveis, tampas, sacolas, entre outras, que costumamos ver com muita frequência nas embalagens de alimentos, nos potes de cosméticos, na agricultura, nas embalagens de produtos de limpeza, entre outros produtos de nosso dia a dia.

A companhia ampliou a oferta de soluções renováveis ao mercado em 2018, com o lançamento do EVA I’m greenTM bio-based – utilizado para aplicações em setores como automobilístico e calçadista. Também feito a partir da cana-de-açúcar, a solução mantém a característica de captura de carbono, sendo de até 2,1 toneladas de CO2 por tonelada de EVA renovável. Entre os produtos, estão solas de sapato, tapetes, artigos esportivos, bolas, fios, tapetes , entre outros.

Utilizando o plástico reciclado como matéria-prima, I'm green™ recycled visa fomentar negócios e iniciativas de valorização de resíduos plásticos pós-consumo . Para viabilizar essa inovação e estimular a prática da logística reversa, a Braskem estabeleceu parcerias com clientes, recicladores e cooperativas. Para garantir alto conteúdo reciclado nas resinas, a empresa desenvolveu um processo altamente qualificado para reaproveitar resíduos plásticos e assegurar a confiabilidade, o desempenho e a eficiência. Esse tipo de resina é usado para uma série de aplicações, como tampas, móveis e embalagens.

As resinas I’m greenTM bio-based & recycled têm em sua composição plástico de origem renovável e resina pós-consumo, que, juntas, se tornam matéria-prima para uma nova utilização na cadeia produtiva. As soluções desenvolvidas a partir da combinação entre as resinas renováveis e recicladas apresentam impacto positivo, pois permitem compensar as emissões de CO2, podendo alcançar a neutralidade de carbono no produto final.

Ao longo destes 10 anos, as soluções I'm greenTM atraíram a atenção de diversas empresas ao redor do mundo, sendo utilizadas por mais de 200 marcas como Natura, Kimberly Clark, TetraPak, Johnson&Johnson, Allbirds, Unilever, Join The Pipe, Toms, Vinventions, Duo, Ontex, Ecostore e Shiseido.

“O plástico desempenha papel fundamental em nossa vida, estando presente em soluções hospitalares, bens duráveis, embalagens e tantas outras. Precisamos seguir buscando alternativas sustentáveis, assim como reforçando a importância do consumo responsável e do direcionamento adequado de resíduos, por meio da reciclagem, para maximizar seus benefícios ”, reforça Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul.

Inovação transformadora

Em 2020, a marca I’m green™ foi reconhecida como um dos casos mais transformadores em desenvolvimento sustentável no Brasil , na categoria Indústria & Energia pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Brasil do Pacto Global.

A solução da Braskem integra o repositório on-line com mais de 60 iniciativas que alavancam investimentos nacionais e estrangeiros para gerar um grande impulso de crescimento econômico, geração de emprego e renda, redução de desigualdades e lacunas estruturais e promoção da sustentabilidade ambiental.

Em novembro de 2020, a marca também recebeu o prêmio Sustainability Awards, promovido pela Chemical Week, publicação norte-americana, durante o Financial Outlook & Sustainability Forum, como melhor iniciativa sustentável. A premiação avaliou cerca de 75 projetos, entre os mais inovadores do setor químico e petroquímico.