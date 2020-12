Conheça o Núcleo-i

O Núcleo de Conteúdo Interativo (Núcleo-i) é uma área de projetos especiais de branded content produzidos por jornalistas do JC.

Branded content é um dos formatos de conteúdo publicitário mais eficazes atualmente. Seu objetivo é divulgar a marca de forma que gere credibilidade e fixação na memória do público . Muito mais do que gerar a primeira compra, o leitor tende a lembrar da marca sempre que precisar do produto/serviço oferecido.

“Branded content é um rico território de narrativas que amplifica os valores da marca sendo totalmente orientado para o que é importante para a audiência”, afirma Patrícia Weiss, Chairwoman da Branded Content Marketing Association, em artigo para o JC.

No Núcleo-i, o cliente responde a um questionário informando o que deseja comunicar através do conteúdo. A partir disso, o jornalista encontra a melhor forma de tornar o assunto interessante para o leitor, criando um engajamento real e uma conexão entre a marca e o consumidor final .

impresso, quanto para o digital, além de vídeo e podcast, de acordo com o desejo do cliente. Nesse hotsite O Núcleo-i produz narrativas em texto, tanto para o, quanto para o, além de, de acordo com o desejo do cliente. Nesse, reunimos o que o núcleo já produziu.

COMO PRODUZIR UM BRANDED CONTENT CONOSCO:

equipe comercial (51) 3213.1335 ou e-mail [email protected] Para mais informações, entre em contato com apelo telefoneou e-mail

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES: