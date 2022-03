Governo gaúcho busca estreitar relações com a Dell

O convite para ser palestrante de um dos mais importantes eventos de inovação do mundo, o South by Southwest (SXSW) em Austin, no Texas, há cerca de três meses, foi o marco inicial para o governador Eduardo Leite organizar a missão aos Estados Unidos. O roteiro de uma semana incluiu Nova York e Washington. Em Austin, onde chegou na sexta-feira (11), quinto dia de atividades, Leite aproveitou para fazer uma visita à sede da empresa Dell, que tem unidade no Estado, em Eldorado do Sul. Na oportunidade, teve uma reunião com representantes do grupo.

“Já que viemos para o South by Southwest aqui em Austin, no Texas, não poderíamos deixar de visitar uma empresa como a Dell, que gera mais de 3 mil empregos no Rio Grande do Sul. Só na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, tem 1,4 mil contratados em sua unidade em Eldorado do Sul. Então, é algo estratégico para o Estado”, explicou o governador.

A sede da empresa fica distante do Centro de Austin, cerca de 40 minutos de carro, e é acessada por uma grande e movimentada rodovia que corta a cidade do Texas. Leite e os secretários de Inovação, Alsones Balestrin, e de Gestão, Claudio Gastal, foram recebidos por representantes da empresa.

O grupo teve o reforço de um time de peso do ecossistema de inovação gaúcho: o secretário de Inovação da Capital e coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho; o CEO da 4all, José Renato Hopf; o superintendente de Inovação da Pucrs, Jorge Audy; o gestor de relacionamento e negócios do Tecnopuc, Leandro Pompermaier; o reitor da Unisinos, padre Sergio Mariucci, e o pró-reitor da Unisinos, Guilherme Trez.

O encontro de cerca de duas horas terminou ao fim da tarde e os participantes saíram otimistas de que, no futuro, abra caminho para novos investimentos da empresa no Estado. A Dell já teve fábrica no Rio Grande do Sul, mas hoje sua operação industrial está em São Paulo. Questionado sobre a possibilidade de um aporte em uma planta industrial, o governador ressaltou a importância da operação atual no Rio Grande do Sul.

“A fabricação é importante, mas a nova economia está muito mais ligada à produção de serviços. Então, muito mais importante para o Estado é ter essa unidade que desenvolve sistemas e serviços”, sustentou. Leite disse que no encontro também se discutiu capacitação de mão de obra – mesmo tema encaminhado para uma parceria com a Amazon durante o roteiro nos EUA.

“Não falamos especificamente sobre unidade industrial, mas, sim, sobre o que o Estado está fazendo para poder fornecer mão de obra qualificada e ter condições de eles (a Dell) continuarem apostando (no Estado)”. Segundo o governador, mostrar a melhora do ambiente de inovação do Estado contribui para que a Dell, eventualmente, invista para ampliar a sua unidade de serviços digitais. “Viemos mostrar ações que o governo tem feito, a evolução no Estado, para que possam estar estimulados não apenas a permanecer como a ampliar investimentos futuramente no Estado. É importante que mantenhamos condições de atratividade para que especialmente as empresas de tecnologia vejam o Rio Grande do Sul como um estado promissor”, concluiu.