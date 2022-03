Governo gaúcho e Amazon fazem parceria para qualificação

Arlington é uma cidade na Virgínia a 20 minutos de carro de Washington. É lá também que fica a segunda principal sede da Amazon - a matriz da gigante de tecnologia está em Seattle. Chama a atenção o grande canteiro de obras que está formado na área da Amazon. Trata-se da expansão da empresa, que já tem oito prédios na região e está construindo vários outros.

Foi esse complexo que a comitiva gaúcha, liderada pelo governador Eduardo Leite, acompanhada nesta agenda também por empresários do setor de tecnologia, como Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, e José Renato Hopf, CEO da 4all, visitou na quarta-feira.

O governo gaúcho e dirigentes do braço da Amazon focado na plataforma de armazenamento de dados em nuvem da empresa, a AWS (Amazon Web Services), encaminharam uma parceria na área de educação e tecnologia no Rio Grande do Sul, focada na formação de mão de obra em programação, políticas públicas e editais para pesquisa e inovação. O projeto mais bem encaminhado é voltado à formação de profissionais em programação, suprindo a demanda crescente nas empresas. "Queremos formar uma política robusta para a formação de um grande número de programadores voltada aos jovens da rede pública no Rio Grande do Sul", resumiu o governador.

"Vai desde a sensibilização na sala de aula, o treinamento dos professores para motivar os alunos nessa direção e os centros de ensino a serem estabelecidos, em parceria com universidades", completou Leite.

O diretor geral para o setor público da AWS Brasil, Paulo Cunha, detalhou a carência de profissionais de programação. "Hoje são 70 mil vagas em aberto (no País) e, em um futuro próximo, 400 mil vagas se nós não tivermos ações importantes de projetos como o que o governador está propondo", sustentou o executivo.

Não há um orçamento definido para a iniciativa da AWS no Rio Grande do Sul, os recursos são repassados de acordo com o projeto. "Esse projeto visa muito a respeitar a vocação do local. É uma construção em que nós entendemos o que nosso parceiro necessita - na figura do governador e de suas autoridades - e de como nós podemos atender com uma solução em inovação, com característica de alta escalabilidade, e ao mesmo tempo que possa ser replicada no Estado inteiro", explicou Cunha.

Antes da conversa a portas fechadas e da coletiva de imprensa ao final do encontro, Leite fez uma breve explanação em inglês sobre as iniciativas em inovação no Rio Grande do Sul. Também destacou a instalação de um Centro de Distribuição da Amazon em Nova Santa Rita.

O vice-presidente global da AWS para Políticas Públicas, Shannon Kellogg, fez elogios ao governador, destacando a importância de iniciativas na área de tecnologia e demonstrando o desejo de apoiar ações no Rio Grande do Sul.

Além de plataforma de dados em nuvem, a AWS oferece programas de capacitação profissional na área de TI, e tem uma carteira de projetos e editais voltados a dar suporte a startups. Entre as iniciativas em operação com milhares de alunos no Brasil, o AWS Academy - em parceria com instituições de ensino técnico e superior - o AWS re/Start, de formação básica em nuvem AWS com foco em desempregados e pessoas em transição de carreira, além da aceleradora AWS EdStart, que apoia startups na área da educação.