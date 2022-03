Leite diz que serviço da CEEE não piorou e reitera que privatização foi acerto

O governador Eduardo Leite (PSDB) se manifestou nesta quarta-feira (9) sobre os problemas nona área deapós fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo gaúcho disse que oa se manifestar, e disse que também a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) “está em campo”.

Questionado sobree uma possível piora do serviço após a privatização da estatal de energia, o chefe do Executivo gaúcho discordou. “Não corresponde à verdade (a piora do serviço), inclusive já pedi à nossa equipe que visse em outros episódios da CEEE pública, as dificuldades que tinha de reestabelecimento de energia. Não parece ser verdade (a piora). Eu até pedi que levantassem essas informações sobre o tempo de resposta da CEEE pública em situações semelhantes a essa (de fortes chuvas) que aconteceram”, afirmou, em entrevista coletiva ao chegar para um almoço na Embaixada do Brasil em Washington, parte da agenda da missão do governo gaúcho nos Estados Unidos.