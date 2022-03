Parque em Nova York pode servir de inspiração para o Cais Mauá

Famosa em imagens de filmes ou guias turísticos sobre Nova York, a Ponte do Brooklyn é de fato um cartão postal da metrópole norte-americana. O que nem todo mundo sabe é que a estrutura sobre o East River, que faz a ligação com Manhattan, abriga um parque que recebe, apenas nos meses de verão, cerca de 5 milhões de pessoas. Uma das partes do local foi inaugurada há poucos meses, em dezembro de 2021.

A área total de 34,5 hectares - semelhante ao tamanho do Parque da Redenção - tem edifícios, bares, restaurantes, espaços de lazer, quadras esportivas, ciclovias, praias e até vista para a Estátua da Liberdade. Mas antes de se tornar um polo de entretenimento e mais uma atração turística de Nova York, passou por uma grande revitalização, que foi realizada em etapas e levou décadas. O custo total foi de US$ 400 milhões, cerca de R$ 2 bilhões.

O espaço foi visitado pela missão do governo do Rio Grande do Sul na tarde desta segunda-feira (7) e pode servir de inspiração para o projeto de revitalização do Cais Mauá, cuja modelagem está sendo detalhada e deve ficar pronta em alguns meses. A comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite fez um roteiro pelo Brooklyn Bridge Park - nome do local em inglês -, onde foi recebida pelo presidente do parque, Eric Landau.

A área que era portuária-industrial estava abandonada, sem uso, por anos, mesmo ficando de frente para os arranha-céus de Manhattan, com uma bela vista que ainda inclui a Ponte do Brooklyn. Agora, recebe um movimento de milhões de pessoas.

Assim como prevê o projeto do Cais Mauá, o complexo tem uso residencial e comercial, de onde obtém recursos alugando espaços para cafés, restaurantes e outros empreendimentos, sem receber aportes públicos. "Esse modelo é excelente para a comunidade - basta ver a quantidade de público que atrai. E, ao mesmo tempo, é excelente também para incorporadores, que buscam novos espaços na cidade, pois podem desenvolver novos projetos", apontou Landau com entusiasmo, em uma breve entrevista aos jornalistas que acompanham a missão. O modelo tem 90% de área pública do parque e 10% de espaço privado, residencial e comercial. A receita de taxas e aluguéis é revertida para o parque, que assim consegue se financiar.

Questionado pela reportagem sobre quanto tempo o parque levou para ser transformado, Landau informou que foram 20 anos de debates a partir dos anos 1980 com lideranças comunitárias, gestores públicos, empreendedores e outros atores locais. A discussão era o que o local deveria se tornar. "Felizmente, a decisão fez com que esse lugar se tornasse um incrível parque público", diz Landau.

O presidente do Brooklyn Bridge Park diz que a iniciativa começou a sair do papel no início dos anos 2000, com o planejamento do espaço, como seria construído, que elementos teria - quadras esportivas, praças infantis etc - como seria a divisão dos lugares e o modelo econômico-financeiro. O parque foi feito em etapas, uma delas inaugurada em 2010 e a mais recente em dezembro de 2021, junto à ponte.

O governador Eduardo Leite fez uma comparação com o Cais Mauá, cujo processo de revitalização também é debatido há décadas.

"Houve 20 anos de debate com a comunidade aqui (em Nova York). Sempre que falamos sobre nossas dificuldades, (se diz) 'ah, que absurdo, Porto Alegre, quanto tempo desperdiçado'... É um tempo que de fato desanima, tudo que se levou para discutir o Cais, mas não é diferente aqui nos Estados Unidos, onde se tem um setor privado com vontade de investir e mais facilidades, em tese, do que temos lá. Mas aqui levou 20 anos de debate e depois mais 10 anos para definir o modelo e construir o parque. Então, tenho segurança de que vamos superar os desafios para entregar um parque renovado a partir do Cais Mauá", concluiu o governador, que ainda citou a semelhança dos locais por serem portuários e de frente para o rio.

Leite ainda observou as dificuldades na modelagem do Parque do Brooklyn. A cidade de Nova York criou uma entidade que gere o espaço. Mas há diferenças - nos Estados Unidos a área pode ser repassada ao empreendedor privado por 99 anos, no caso gaúcho, por no máximo 50 anos. O governador ainda destacou a importância de seguir o modelo do Brooklyn Bridge Park no sentido de que o empreendedor privado fique responsável pela manutenção do espaço depois de revitalizado e sua operação.

No caso do Parque do Brooklyn, há ainda uma preocupação especial com a comunidade do entorno, diferentes usos e públicos, inclusive, com uma das edificações garantindo 80% dos espaços para moradias populares.