Leite pediu que governo analise liberação de uso de máscara ao ar livre

Em Nova York, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que pediu a áreas do governo que analisem a liberação da máscara ao ar livre. Leite cumpre missão nos Estados Unidos desde o fim de semana. Como o titular do Piratini está fora, o encaminhamento foi feito pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior.

Leite diz que falou na tarde dessa terça-feira (8) com o colega. Porto Alegre começa a avaliar a retirada ao ao ar livre

"Não pode ter hipocrisia porque as pessoas estão cansadas", afirmou Leite, em conversa com jornalistas que acompanham a missão. Mesmo defendendo a flexibilização no uso, o tucano observou que concorda que "a máscara é fator adicional de segurança".

A defesa da liberação seria baseada na percepção de recuo geral da pandemia:

"Tudo indica que vivemos uma consistente redução de casos e hospitalizações que deve permitir a redução da exigência de uso das máscaras."

Antes de bater o martelo, Leite considera prudente que se verifique os números mais recentes, que, lembra ele, podem demorar a serem lançados no painel da Secretaria da Saúde devido a férias de servidores e ao feriado do Carnaval. A expectativa é ver impactos até mesmo do feriadão.

Em nota no Twitter na manhã desta quarta-feira (9), o Gabinete de Crise para Enfrentamento da Pandemia no RS encomendou aos técnicos do governo e ao Comitê Científico um estudo para "mudar a obrigação da recomendação":