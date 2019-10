Expectativa otimista cerca a 28ª Mercopar

Mesmo com a economia ainda em processo lento de recuperação, a 28ª edição da Mercopar - Feira de Inovação Industrial, que tem início nesta terça-feira (1), em Caxias do Sul, deve injetar expectativas mais otimistas no empresariado, especialmente para 2020. A feira, organizada em parceria pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS) e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), tem 315 expositores, alta de 63% sobre a edição passada, que ocuparão 15,5 mil metros quadrados.

A projeção é de receber 13 mil visitantes na edição deste ano, que ocorre até a próxima quinta-feira (3), com um público formado por técnicos, gerentes, diretores e tomadores de decisão. Também são esperadas 38 missões empresariais, 65% superior a 2018. O volume de negócios na edição do ano passado somou R$ 54,4 milhões. A abertura oficial está marcada para às 13h30min desta terça-feira. Pela manhã acontecem as programações paralelas, direcionadas à qualificação, informação e geração de negócios, como o Encadear Summitt'2019, o lançamento do projeto Cidade Empreendedora e o III Seminário Brasil Mais Simples.

Notícias sobre economia são importantes para você?

O Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva será um espaço de oportunidades de negócios, novidades e inovação para os setores metalmecânico, eletroeletrônico, automação industrial, movimentação e armazenagem de materiais, serviços industriais, borracha, energia e meio ambiente, plásticos, Tecnologia da Informação (TI) e startups. Marcas da Alemanha estarão dentre as expositoras.

A Mercopar 2019 já tem uma marca representativa, mesmo antes de iniciar. A feira comportará a maior Rodada de Negócios já realizada pelo Sebrae RS. De todas as ações deste modelo de efetivação de negócios, a Mercopar contará com 79 compradores e 334 vendedores. "Tínhamos expectativa de crescimento, mas percebemos que o otimismo dos empresários em relação à feira deste ano se deu muito em função da parceria com a Fiergs, numa reformulação da Mercopar, agora focada em inovação e conhecimento, associada à geração de negócios", ressalta Fábio Krieger, gerente de Indústria do Sebrae RS.

Responsável pelas rodadas, Jackson da Luz observa que estão confirmados compradores como Argos Guindastes, Arcelormittal, Bomag, Borrachas Vipal, Bruning Tecnometal, Buschle & Lepper, Caloi, Celulose Irani, Ferramentas Gedore, Gerdau, InterCement, Jumil, Kepler Weber, Klabin, Kuhn do Brasil, Marchesan Tatu, Metso Brasil, Trapp, Schulz Compressores, Sew-Eurodrive Brasil, Sumig, Thyssenkrupp, Trutzschler e Yara Brasil Fertilizantes.

A Mercopar oferece a estrutura necessária para as reuniões e as empresas vendedoras precisam ter disponíveis todas as informações a serem apresentadas, como tabela de preços, capacidade de produção, prazos e material de divulgação. O projeto ocorrerá nos dois primeiros dias da feira, das 13 às 19h. O horário de funcionamento da feira será das 13h às 20h.

Programação paralela tem perto de 30 ações

Neste ano, a programação paralela da feira será destaque com quatro ações principais focadas nas tecnologias da Indústria 4.0, startups com soluções industriais, cases de sucesso de encadeamento produtivo e para aproximar pequenas e médias empresas dos principais compradores do setor industrial. O Encadear Summit'19, que ocorre no primeiro dia da feira, objetiva promover a discussão e a troca de experiências sobre as oportunidades de projetos de encadeamento produtivo entre organizações âncoras e micro e pequenas empresas. "A proposta é fazer uma ampla abordagem na questão da melhoria da competitividade e a inovação da cadeia de valor entre grandes e pequenas empresas", ressalta Andrei Carletto, coordenador de competitividade setorial do Sebrae RS.

O Salão de Inovação, uma área interativa da feira e que reunirá o público jovem e criativo, estará em busca de conexões com startups e conteúdo inovador. Este ano, o espaço contará novamente com o desafio Like a Boss, matchmakings e hackathons com grandes players do mercado, além de exposição de tendências da Indústria 4.0.

Já a Jornada 4.0 visa apresentar aos diversos setores da indústria um conjunto de competências para viabilização de projetos de desenvolvimento e de adoção de tecnologias no ambiente industrial. O público consiste em indústrias, sindicatos e associações representativas do setor, agentes de fomento, startups relacionadas à Indústria 4.0 e universidades.

Para debater a evolução e as soluções que beneficiam especialmente as micro e pequenas empresas, o Sebrae RS vai promover o III Seminário Estadual Brasil Mais Simples. O público-alvo são representantes do Poder Legislativo, entidades ligadas ao tema, servidores dos órgãos públicos envolvidos no registro e no licenciamento de empresas, contadores, administradores de empresas, empresários, além dos servidores das prefeituras municipais que são responsáveis pela Redesimples. Também está programada uma série de palestras, formatadas em conjunto com empresas parceiras.