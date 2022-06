Maior demanda impulsiona eteno verde da Braskem

A Braskem investe US$ 61 milhões na expansão de 30% da capacidade da planta de eteno renovável, o famoso 'plástico verde' produzido pela companhia. Com isso, a unidade sediada em Triunfo passará de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas.

Segundo Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, existe uma demanda crescente da sociedade por produtos sustentáveis. "Nos últimos anos, a Braskem também ampliou a oferta de novas soluções renováveis, como o EVA I'm green bio-based, resina utilizada em setores como automobilístico e calçadista, entre outros", informa.

Em relação à substituição do plástico tradicional, a perspectiva é de crescimento tanto da resina reciclada como das resinas de fonte renovável, visto que a sociedade e o mercado têm demandado por soluções mais sustentáveis.

Atualmente, a Braskem utiliza o etanol da cana-de-açúcar para produção de eteno renovável. Conforme Fabiana, a empresa está atenta à demanda de seus clientes por soluções renováveis. Além dos biopolímeros, vem trabalhando com outras soluções, como o bio-MEG (matéria-prima do PET) a partir do açúcar, as resinas recicladas pós-consumo e a blenda entre resinas recicladas pós-consumo e resina renovável. A matéria-prima do portfólio I'm green recycled é o plástico reciclado.

As resinas I'm green bio-based & recycled têm em sua composição plástico de origem renovável e resina pós-consumo, que, juntas, se tornam matéria-prima para novos produtos na cadeia produtiva. As soluções desenvolvidas a partir da combinação entre as resinas renováveis e recicladas apresentam impacto positivo, pois permitem compensar as emissões de CO2, podendo alcançar a neutralidade de carbono no produto final.

De acordo com Fabiana, nos últimos anos, a Braskem também ampliou a produção com a oferta de novas soluções renováveis, como o EVA I'm greenTM bio-based. Outro exemplo é o lançamento da primeira cera de polietileno (PE) feita a partir de fonte renovável do mundo. Utilizado como agente modificador de viscosidade, o produto é direcionado para a produção de adesivos, cosméticos, tintas e compostos utilizados em processos de transformação das resinas termoplásticas. A nova versão da cera, produzida a partir da cana-de-açúcar, que oferece menor pegada de CO2, é reciclável e mantém as propriedades da formulação original.