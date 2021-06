RenovaBio, o único mercado de carbono regulado do Brasil

A Política Nacional de Biocombustíveis é, até o momento, o único comércio regulado no País para conter o avanço climático, com um funcionamento bem parecido ao mercado regulado de carbono. Em vigor desde 2017 para dar corpo às metas do Brasil no Acordo de Paris, o RenovaBio promove a expansão dos biocombustíveis na matriz energética nacional, com geração ativos na bolsa de valores brasileira (CBIO) e ganhos para produtores e importadores de etanol, biometano e biodiesel.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o volume de créditos está na ordem de 2,5 milhões de CBIOS por mês, com meta de 24,8 milhões de CBIOS até o final de 2021. Com o escopo do RenovaBio voltado aos biocombustíveis para transportes, os créditos nacionais seguem os mesmos parâmetros dos demais ativos de carbono – um crédito equivale a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida.

Para que seja incorporado ao mercado de carbono, os CBIOS aplicam o conceito de “carbono equivalente”, em que outros gases causadores de efeito estufa podem ser incorporados, como é o caso do gás metano. Desde 2017, a Política já certificou um total de 272 produtores e importadores de biocombustível, com destaque para a produção de etanol (242 agentes). Porém, apenas oito deles têm CEP no Rio Grande do Sul.

Os créditos são certificados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e os produtores de biocombustíveis vendem seus CBIOS em bolsa. Posteriormente, os distribuidores de combustíveis (parte obrigada do RenovaBio) devem adquirir os CBIOS em pregão. O valor médio do CBIO até a primeira semana de maio era de R$ 30,75.

Segundo a pasta de Minas e Energia, as metas de cada distribuidor são calculadas desdobrando-se na meta anual total estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), considerando o market share de cada distribuidor.

Diferente do RenovaBio, outros projetos de regulamentação do mercado de carbono nacional andam a passos lentos e desorganizados. O Programa Floresta +, da pasta do Meio Ambiente, instituído pela portaria 288/2020, visa fomentar o mercado privado de pagamentos por serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa e está em fase de projeto-piloto. No entanto, a pasta não deu respostas à reportagem sobre quando ele deve ser implementado.

Já o projeto de regulação em si do mercado de carbono, de responsabilidade da pasta da Economia, não deve ser encaminhado tão cedo. Em nota, o órgão informou que “o tema ainda está sendo estudado e discutido junto aos diversos órgãos que têm competência sobre a matéria. Desta forma, não é possível atender ao pedido de informações”.

Para as emissões de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), que são certificados pela ONU, é preciso que os projetos também passem pelo crivo federal, através de Autoridade Nacional Designada (AND). Este ente existe para que a nação que recebe os créditos possa ter o controle do número de projetos sustentáveis e que geram ativos de carbono.

No Brasil, a Autoridade é o Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovações, através da Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade. Porém, o órgão não respondeu nenhum pedido de informações da reportagem e nem soube informar quantos projetos de MDL existem em solo nacional.