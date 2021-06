Compromisso com o meio ambiente

Há 50 anos, a questão ambiental começou a despertar mais interesse na sociedade. Não por acaso, foi em 1971 que a ação pública de José Lutzenberger e da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) surgiu, trazendo temas até então pouco falados, como a poluição industrial e a poda incorreta das árvores em Porto Alegre.

Gradativamente, a agenda ambiental foi sendo incorporada na sociedade e em instituições. A Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu uma Conferência do Meio Ambiente de Estocolmo em 1972, começaram a surgir órgãos ambientais nos governos, até que o tema também entrou para valer também na agenda das empresas e na vida dos consumidores.

Muita coisa mudou nessas cinco décadas. A discussão e os processos para avançar nessa pauta são contínuos. No momento, o conceito ESG, sigla em inglês para ambiental, social e governança, aparece como nova pauta, aumentando o apelo e a proatividade das empresas.

Neste especial, o Jornal do Comércio apresenta ideias sobre ESG e também dá espaço a uma reportagem sobre créditos de carbono. Nosso caderno do Meio Ambiente é publicado no início de junho há muitos anos (algumas capas abaixo), sempre trazendo informações que mostram a tendência das empresas de ter, cada vez mais, responsabilidade ambiental.