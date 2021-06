Quem é responsável pelo combate à crise climática?

O dia 5 de junho, data da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na década de 1970, foi escolhido como o dia mundial para promover uma maior compreensão sobre a mudança de atitude em relação ao uso de recursos naturais, chamando atenção também para o lado humano das questões ambientais.

Próximo de completar 50 anos, dois fatos confirmam o alcance desses propósitos. O primeiro é a visibilidade conquistada pelo ESG (Ambiental, Social e Governança, em inglês), revelando o atual entendimento sobre o caráter ecossistêmico de interdependência que cerca o desenvolvimento sustentável; o segundo é a decisão sem precedentes da corte holandesa contra a Shell.

Trata-se da primeira condenação da história, obrigando uma petrolífera a se ajustar aos limites estabelecidos no Acordo Climático de Paris. O plano anunciado pela Royal Dutch Shell era de reduzir suas emissões de carbono em 20% até 2030, com a decisão terá que cortar em 45% no mesmo prazo.

A condenação da Shell suscita a pergunta sobre quem é responsável por combater a crise climática: governos ou empresas. A corte holandesa reconheceu que a Shell "não pode resolver este problema global sozinha", porém, isso não isenta a companhia da responsabilidade individual de reduzir as emissões sob as quais tem controle e influência.

Outro dado, a ação foi ajuizada pela organização ambiental holandesa, Milieudefensie, sob a acusação de que a petrolífera ameaça os direitos humanos (o grifo é intencional) com a produção desequilibrada de combustíveis fósseis. Não é de hoje que o poder de ONGs vem crescendo. Exportadores brasileiros de commodities, inclusive gaúchos, já convivem com a pressão que leva grandes investidores a revisarem suas posições de investimento.

Considerando que os impactos das mudanças climáticas são irreversíveis, a discussão se concentra nos riscos físicos que decorrem da severidade de eventos climáticos e dos riscos de transição, associados à jornada a ser trilhada para a descarbonização da economia.

Este cenário de riscos também revela muitas oportunidades. A Lojas Renner é um exemplo do potencial de retorno do investimento no desenvolvimento sustentável. Transformando boas práticas em estratégias de negócio, tornou-se a maior varejista de moda do Brasil. Outro caso é o da catarinense Weg que, junto com a EDP Smart, fechou um acordo com a Renault - as empresas se tornaram fornecedoras de infraestrutura de recarga em vias públicas para o veículo elétrico Zoe da montadora.

Consultora em ESG