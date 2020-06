Empresas não precisam ser grandes para ser sustentáveis

Não é preciso ser uma multinacional nem operar na bolsa para ser sustentável. A prova disso é um simpático bistrô localizado no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. "Tem muita gente que entra, come um ragu de casca de banana e acha que está comendo um estrogonofe de carne. E, quando a gente conta, a pessoa não acredita", diverte-se Nathalia Leusin, que divide a sociedade da Casa Guandu com a chef de cozinha Martina Rios.

O reaproveitamento de todas as partes dos alimentos - cascas, sementes, talos e folhas - é só uma das formas de garantir a sustentabilidade do negócio.

O cuidado começa na escolha dos insumos, que, além de orgânicos, precisam ser produzidos a, no máximo, 100 quilômetros de distância."Do que a gente compra, 99% vem de produtores locais, do menor produtor possível e do mais próximo possível", conta Nathalia. O que não pode ser aproveitado no prato vai para a compostagem (a casa tem um minhocário), e o lixo seco é enviado para uma empresa para reciclagem. No ano passado, apenas 5% dos resíduos produzidos pela Casa Guandu foram para o aterro sanitário.

Isso sem falar nos detalhes do dia a dia: coleta de água da chuva para reaproveitamento nos banheiros, uma boa iluminação natural que reduz o uso de energia, janelas abertas que dispensam o ar-condicionado e uso da água da cafeteira para adubar a horta de temperos.

Os clientes também são convidados a participar e podem deixar lixo eletrônico, esponjas de cozinha usadas e guarda-chuvas estragados no Cantinho Consciente - com garantia da destinação adequada.

"Muita gente vem procurando saber de onde vêm os insumos e quem coloca a mão na massa. Hoje, isso é um diferencial, mas, daqui a alguns anos, vai ser algo básico", acredita Nathalia. Durante a pandemia, a Casa Guandu está funcionando com "pegue e leve" e tele-entrega.

E não precisa ser chato

Insecta Shoes transforma tecidos de brechó em sapatos

INSECTA/DIVULGAÇÃO/JC

"Imagina nunca mais poder usar nossas roupas elegantes de inverno?", questiona a Insecta Shoes em seu relatório de sustentabilidade, ao alertar para o aquecimento global. A empresa, que surgiu em 2014 da ideia de transformar tecidos de roupas de brechó em sapatos veganos, também inova na forma de se comunicar com o público. "A gente tenta fazer da forma mais didática e leve possível, para não se tornar um assunto chato e afastar as pessoas", explica Bárbara Mattivy, fundadora da marca. Apesar de descontraído, o relatório é preciso. Explica, por exemplo, que o solado dos sapatos é feito de borracha reciclada, que o contraforte vem do plástico reciclado e que a palmilha é feita de excedentes da produção. Mas também esclarece que busca soluções mais sustentáveis para cadarços e forros. Transparência, aliás, é um valor tão importante quanto a sustentabilidade. Tanto que a empresa informa como calcula o preço de cada um de seus produtos. Em 2016, a Insecta se tornou a primeira marca de calçados brasileira certificada pelo Sistema B, grupo de empresas que querem ser"a melhor PARA o mundo e não só DO mundo". A certificação passa por uma avaliação completa dos impactos da empresa.

Empresas gaúchas que fazem parte do Sistema B: