Ciclo de palestras debate a Reforma Trabalhista nesta terça em Porto Alegre

No intuito de debater a reforma trabalhista de 2017, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS) realiza o ciclo de palestras “Reforma Trabalhista – Desafios e perspectivas no mundo do trabalho” nesta terça-feira (10), a partir das 14h, no auditório da entidade. As inscrições são gratuitas e o evento ocorre no formato presencial.

De acordo com o SENGE, a reforma trabalhista não trouxe resultados concretos no aumento do nível de emprego no País e precarizou as condições de trabalho para milhões de brasileiros, em um período crítico de estagnação econômica e de pandemia, além de impactar a viabilidade financeira da maioria das entidades sindicais.

O debate terá a participação do Juiz do Trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região (Amatra IV), Tiago Mallmann Sulzbach, do representante do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP/DF), Antonio Queiroz, e de João Guilherme Vargas Netto, da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE).

Serviço

O quê: Ciclo de palestras “Reforma Trabalhista – Desafios e perspectivas no mundo do trabalho”

Quando: Terça-feira (10), às 14h

Onde: Auditório do SENGE-RS, na Av. Érico Veríssimo, 960, em Porto Alegre