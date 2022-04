Ericsson realiza live para debater importância da segurança jurídica na Propriedade Intelectual

Em evento alusivo ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a Ericsson promove nesta terça-feira (26), às 15h, um debate transmitido pelo Youtube para tratar sobre o papel da propriedade intelectual e a importância da segurança jurídica para impulsionar a inovação em novas tecnologias como o 5G. A transmissão é realizada em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o escritório Licks Attorneys.

O debate abordará conteúdos do recente guia lançado pela CNI, "5G e patentes essenciais: O papel da propriedade intelectual no avanço da digitalização", que aborda os conceitos da área e a importância do tema para o desenvolvimento econômico do país.

A live contará com as participações do diretor de Patentes da Ericsson Global, Ícaro Leonardo da Silva, do superintendente de Desenvolvimento Industrial da CNI, Renato da Fonseca, e do advogado e sócio-fundador do escritório Licks Attorneys, Carlos Aboim. A mediação será feita pelo diretor do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ericsson para América Latina, Edvaldo Santos.

A data da transmissão marca o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, criado em 2000 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (do inglês WIPO) para sensibilizar pessoas, governos e organizações sobre a importância dos direitos intelectuais.