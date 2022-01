FGV Direito SP realiza webinar sobre arbitragem e negociação

link O FGV LAW realizará um webinar gratuito nesta sexta-feira (28), às 18h, sobre arbitragem e negociação - encontros e desencontros. Os interessados em participar devem se inscrever diretamente na página de eventos da instituição através do. Após o cadastro, receberão o acesso ao evento pelo e-mail.

O encontro visa analisar quais habilidades técnicas e emocionais são demandadas de profissionais que atuam com negociação e arbitragem. As competências do árbitro e negociador diante de conflitos, dicas de como gerenciar tensões presentes em processos arbitrais e de negociação e de lidar com diferentes interesses serão pontos levantados no webinar.

Participam como palestrantes os professores do FGV LAW, André de Albuquerque Cavalcanti Abbud e Rafael Francisco Alves, ambos ministram disciplinas com foco em Arbitragem; e Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão, que ministram disciplinas com foco em Técnicas de Negociação. A moderação fica por conta da Maria Cláudia Girotto do Couto, gestora da Coordenação Acadêmica do FGV LAW.

Evento

O quê: Webinar sobre arbitragem e negociação - encontros e desencontros

Quando: 28 de janeiro, a partir das 18h