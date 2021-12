Procon RS registra aumento de reclamações sobre companhias aéreas

O número de reclamações recebidas pelo Procon RS sobre companhias aéreas aumentou 106% no ano de 2021. Na comparação com 2020, o total de consumidores que buscou orientação do órgão para esses casos foi de 76 para 157.

“Avaliamos que o aumento da demanda em viagens aéreas é um dos fatores do aumento de reclamações. Com o aumento da demanda durante esse período de alta temporada, pode ter havido problemas nas empresas quanto a horários, frotas e demais questões operacionais para viabilizar essas viagens”, ressalta o diretor do Procon RS, Lucas Fuhr.

As 157 reclamações são oriundas de 409 municípios gaúchos atendidos pelo Procon estadual. Segundo Fuhr, a maioria é relativa ao cancelamento de voos - houve um crescimento de 60% nesses casos nos últimos três meses de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado. “Há situações em que consumidores sofrem uma cadeia de problemas como a perda de viagens, eventos e até diárias de hotéis por conta de cancelamentos. Por isso, é importante que o consumidor que se sentir lesado procure um Procon", explica.