Guilherme Rizzo Amaral será o novo CEO da Souto Correa Advogados

O escritório Souto Correa tem um novo CEO. Guilherme Rizzo Amaral, um dos sócios-fundadores da banca, assumirá o cargo a partir de janeiro de 2022 para o triênio 2022-2024. Ele sucede Carlos Souto, que ocupa o cargo desde 2013. O processo sucessório havia sido iniciado em agosto do ano passado.

"É uma continuidade do excelente trabalho realizado até aqui, que permitiu a transformação de um escritório local em um escritório nacional que hoje conta com mais de 140 advogados, unidades em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e reconhecimento no Brasil e no exterior. Mantemos os mesmos valores e seguimos fortalecendo nossa cultura diante de novos desafios", explica Amaral. "A escolha do Guilherme, que já havia exercido a função de líder de áreas de prática nos primeiros cinco anos do escritório, foi natural e contou com o apoio unânime dos sócios e das sócias do escritório. Trata-se de uma decisão que nos empolga imensamente", complementa Souto.

O dois executivos ressaltam que o processo sucessório foi muito positivo, pois reforçou uma percepção de que já compartilhavam. Com as mudanças trazidas pela pandemia, o escritório também visualiza oportunidades. “Queremos cada vez mais ser facilitadores de conexões, seja com talentos geograficamente distantes que queiram se juntar a nós, entre empresas nacionais e internacionais que podem se beneficiar da troca de experiências, e também com nossos concorrentes, com quem aprendemos e convivemos em um mercado em constante expansão", afirma Amaral. O novo CEO pretende estimular o espírito empreendedor, criando os espaços de liberdade dentro do escritório para que a criatividade floresça

Uma das prioridades do novo CEO é a promoção da diversidade e inclusão. "Internamente, já avançamos bastante, mas há um caminho desafiador a percorrer para aumentar a diversidade e inclusão em nosso escritório. Não basta respeitar as diferenças, é preciso estimulá-las e aproveitar a riqueza de perspectivas que elas nos oferecem", comenta.

Desde 2018, o escritório formalizou o seu compromisso com o tema através do Comitê de Diversidade, que intensificou as ações, com pesquisas, eventos e treinamentos, junto ao Comitê de Operações e à área de Recursos Humanos.