Ataques hackers crescem 255% durante a Black Friday no Brasil

Os ciberataques de phishing cresceram 255% no Brasil durante a Black Friday. Os dados são de um levantamento realizado pela CySource, centro de referência e pesquisa em cibersegurança. Segundo o estudo, apenas na última sexta-feira (26) foram registrados 27.385.500 casos, enquanto que no dia 19 do mesmo mês, aconteceram 10.729.500 incidentes.

Na semana que antecedeu a Black Friday foram verificados quase 157 milhões de ataques de phishing. Esse é um dos golpes virtuais mais comuns, conhecido por enganar as vítimas com sites e aplicativos falsos. As tentativas nessa modalidade podem chegar por diversos meios, como SMS, e-mail, aplicativos de mensagens e falsas atualizações. Basta que a vítima clique em um link malicioso ou digite informações em uma página falsa para que o hacker consiga controlar a sua máquina e, muitas vezes, o sistema da empresa inteira.

Para evitar esse tipo de golpe, sempre que a pessoa receber um SMS, e-mail ou anúncio com solicitação de dados pessoais ou informações bancárias, devem ser feitas algumas verificações.

“A primeira coisa que a pessoa deve fazer, quando receber o link de um site, é conferir se o endereço corresponde a URL da loja oficial e não é um endereço similar. Por isso, ao invés de comprar diretamente da promoção ou do link recebido via e-mail, vá até o site oficial da marca e procure por essa promoção recebida. Caso não exista essa promoção no site, possivelmente possa se tratar de um ataque de phishing”, alerta Marlon da Silva, pesquisador da CySource.