LinkLei Global Summit debate transformações que impactam o mercado jurídico

A LinkLei Academy, braço de educação do LinkLei, a maior rede social jurídica do Brasil, realiza nesta terça (23) e quarta-feira (24) o evento gratuito LinkLei Global Summit, que reunirá palestrantes nacionais e internacionais para o debate sobre as transformações não apenas da advocacia, mas das questões financeiras e globais que estão impactando o presente e o futuro do mercado jurídico.

Em formato on-line, com transmissão global para países como Estados Unidos e Inglaterra, os participantes receberão certificado pelo LinkLei e pelo Legal Technology & Inovation Institute (LTIC), instituto inglês destinado à educação de Direito e Tecnologia, capitaneado pela ex-presidente da ordem inglesa dos advogados, Christina Blacklaws.

Entre os nomes que estarão presentes estão a coordenadora do LTIC, Christina Blacklaws, que abordará o impacto da tecnologia no futuro do Direito, Olga V. Mack, empreendedora do Vale do Silício, sobre o futuro dos contratos, Kim A. Page, treinadora de comunicação de empresas como Google, Nasa e DLA Pipper, que palestrará sobre a comunicação como habilidade essencial dos profissionais jurídicos, David Sun, executivo da empresa chinesa ARK, sobre as oportunidades entre os mercados brasileiros e chinês, Ian McDougall, vice-presidente global da LexisNexis, sobre o papel do populismo nas relações jurídicas e Paurush Kumar, advogado indiano, sobre o mercado jurídico indiano e suas oportunidades.

Na oportunidade, serão lançadas as novas iniciativas acadêmicas em cooperação com a edtech NewLaw.

LinkLei Global Summit

Transmissão on-line e gratuita

Datas: 23 e 24 de novembro de 2021

Horário: 17h às 19h30min