Inscrições para concurso da PGE-RS terminam na quarta-feira (17)

As inscrições para o 7º concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) se encerram na próxima quarta-feira (17) e podem ser feitas nos sites da PGE e da Fundatec , mediante o preenchimento do requerimento de inscrição. O edital de abertura foi publicado no dia 15 de outubro, no Diário Oficial do Estado.

As vagas são destinadas aos cargos de técnico administrativo, técnico em informática, analista jurídico, analista de informática, analista contador e analista psicólogo, com reserva de vagas, conforme a legislação vigente, para candidatos com deficiência e também para candidatos negros.

O edital prevê que, na hipótese de abertura de novas vagas, poderá ocorrer nomeação e posse de candidatos aprovados, a critério da administração, observado juízo de conveniência e oportunidade.

Para todos os cargos, o concurso constará de uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma prova com questões objetivas e uma prova discursiva. A aplicação da prova para os cargos de nível médio e técnico ocorre em 19 de dezembro, um domingo, no turno da manhã. Para os cargos de nível superior, a prova acontece no mesmo dia, mas no turno da tarde.