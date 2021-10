Pesquisa aponta que mais de 40% das empresas não têm plano de contenção para vazamento de dados no Brasil

A fim de analisar as novas regras e multas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), uma pesquisa inédita, realizada entre agosto e setembro, apontou que mais de 40% das empresas não têm planos de contenção para vazamento de dados. Ao todo, responderam a pesquisa 921 profissionais de RH de todo Brasil. Deste total, 591 devolutivas embasaram o estudo. O levantamento foi realizado pela Convenia, HRTech com soluções voltadas para a redução de tempo e custo gastos com rotinas operacionais de departamento pessoal.

O fato coloca em risco não apenas usuários e colaboradores, mas também o próprio negócio, já que hoje a multa por infração da LGPD pode chegar até R$ 50 milhões. Entre diversos tópicos, a LGPD esclarece que toda empresa deve nomear um responsável pela proteção de dados, ainda que não especifique a formação deste profissional. Até o momento, 53,6% das empresas ainda não nomearam essa pessoa responsável.

O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de roubo de dados pessoais na internet, segundo pesquisa realizada pela empresa norte-americana Akamai, especializada em tecnologia. A posição do País é mais um ponto de atenção para que as organizações se adequem às normativas previstas pela LGPD.