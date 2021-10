Os benefícios do INSS para portadores de doença psicológica

João Badari

O número de pessoas que sofrem de doenças psicológicas no Brasil sobe diariamente. Tais doenças vão muito além da mente do indivíduo. São distúrbios e perturbações que prejudicam sentimentos, vida social, percepção de realidade, relações sociais e muito mais. As 10 doenças psicológicas que mais afetam os segurados do INSS são: Depressão, Transtorno Obsessivo-compulsivo, Transtorno Bipolar, Transtorno de ansiedade social, Anorexia, Esquizofrenia, Transtorno dismórfico corporal, Transtorno da personalidade borderline, Estresse pós-traumático e Depressão pós-parto.