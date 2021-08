Entidades lançam portal único que reúne todos os serviços prestados por cartórios gaúchos

Portal Cartório Gaúcho Com o objetivo de concentrar o acesso a todos os serviços on-line prestados pelos diferentes tipos de Cartórios do Rio Grande do Sul, oserá lançado de forma oficial nesta segunda-feira (23), às 14h30min, com transmissão simultânea nos canais do Cartório Gaúcho no Instagram, Facebook e YouTube.

A iniciativa permite ao cidadão que, em uma única plataforma, encontre informações sobre os diferentes tipos de cartório e possa ter acesso às plataformas de serviços digitais desenvolvidas por cada um deles.

“É um meio de comunicação simples, direto e de fácil compreensão, onde o cidadão não precisa mais buscar um local específico para determinado serviço, mas que ele passe a acessar o Portal Cartório Gaúcho e consiga encontrar todos os tipos de serviço num único lugar. É um facilitador do usuário dos serviços registrais e notariais no Estado”, destaca o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Anoreg/RS), João Pedro Lamana Paiva.

Através do Portal, o usuário terá acesso a serviços registrais relacionados a registro civil, de imóveis, de contratos marítimos, de distribuição, de pessoa jurídica e de títulos e documentos, como também às atividades notariais: aberturas de firmas, autenticação de cópias, divórcio e separação extrajudicial e demais serviços ligados aos tabelionatos de notas e protestos.

Além disso, o Cartório Gaúcho apresenta uma série de informações de interesse público ao cidadão e dados sobre os diferentes serviços prestados nas unidades notariais e registrais, além de um sistema de localização dos Cartórios do Estado.

A plataforma é uma ação conjunta das entidades extrajudiciais do Estado, com apoio de entidades associativas da atividade. A ideia surgiu no ano passado, em meio ao período de pandemia, onde muitos serviços prestados passaram para o formato on-line.

Fazem parte da iniciativa