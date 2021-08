Evento on-line nesta sexta-feira (6) debate os desafios do combate à corrupção

Nesta sexta-feira (6), das 19h às 22h, acontece o evento online e gratuito “Diálogo Sobre os Desafios do Combate à Corrupção”. O debate contará com a participação especial do advogado e especialista em litígios decisivos e Lawfare Cristiano Zanin Martins, e o procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo Roberto Livianu.

O evento é realizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba (FESMIP-PB) e será transmitido ao vivo pela TV MASTER, com apresentação de Markus Norat e Hamilton Calazans, e com a mediação de Alex Filho.