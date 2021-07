FGV Direito Rio oferece curso gratuito sobre governança global

O Centro de Excelência Jean Monnet (CEJM) da Fundação Getulio Vargas (FGV) recebe, até o dia 16 de julho, inscrições para o curso EU-South American School on Global Governance. Financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+, o curso é totalmente gratuito e será realizado integralmente on-line, pela plataforma Zoom. As aulas se iniciam no dia 4 de agosto e vão até 1º de dezembro, às quartas-feiras, das 15h50min às 17h30min. O processo seletivo será virtual. O resultado será publicado até o dia 26 de julho, na página do curso.

As vagas são limitadas e as inscrições seguirão abertas enquanto as vagas estiverem disponíveis. Não há pré-requisitos para participar. As oportunidades são voltadas para alunos de graduação e pós-graduação, acadêmicos e profissionais das áreas de Direito, Relações Internacionais e outros ramos das Ciências Humanas. Também podem participar formuladores de políticas públicas, funcionários públicos, membros da sociedade civil organizada e o público em geral.

Chancelado pela União Europeia, o curso EU-South American School on Global Governance, compreende as práticas desse bloco econômico em governança global e sua relevância para a América do Sul. O programa abrange uma variedade de tópicos nas três principais áreas de pesquisa do Centro: Regulação Global; Litigância Global; e Direitos Humanos e Democracia.

Dentre os temas em destaque estão sistemas de tomada de decisão multinível nas organizações internacionais, política externa, regulação em matéria tributária e ambiental, direito dos investimentos, direitos humanos e democracia, sistemas de solução de controvérsias, legitimidade e accountability internacional.

Além de professores da FGV Direito Rio, o curso EU-South American School on Global Governance conta com a colaboração de especialistas de instituições de países como Bélgica, Itália, Holanda, França e Reino Unido, além do Parlamento Europeu, ao longo dos três anos de projeto. Também integram o projeto a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP), a Escola de Relações Internacionais (FGV RI) e o Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (FGV NPII).

Outras informações estão disponíveis no link

SERVIÇO

Curso: EU-South American School on Global Governance

Inscrições: Até 16/07

Aulas: 04/08/21 a 01/12/21

Horário: quartas-feiras, das 15h50 às 17h30

Local: Plataforma Zoom