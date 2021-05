Prática de Stalking agora é crime no Brasil

O dispositivo que considera crime a prática de perseguição no Brasil - também conhecida como "stalking" - já está valendo. A Lei nº 14.132/2021, sancionada em abril, acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal e determina que aquele que "perseguir alguém, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", estará sujeito a reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Anteriormente essas práticas de perseguição eram julgadas pelo, agora revogado, artigo 65 da Lei das Contravenções Penais de 1941, que previa os crimes de perturbação da tranquilidade e aplicava uma pena de prisão simples, de 15 dias a 2 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O advogado criminalista e professor da Escola de Direito da Pucrs Guilherme Abrão explica que a prática de stalking continua sendo considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo por conta de sua pena de até 2 anos. Entretanto, na nova legislação, a pena é aumentada da metade se o crime for cometido contra crianças, adolescentes ou idosos, contra mulheres por razões de gênero ou mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com o emprego da arma. "Se houver a configuração de uma dessas causas, como o aumento é de metade, sairíamos do Juizado Especial Criminal, porque a pena máxima vai ser de no mínimo 3 anos. Se houver causa de aumento, o procedimento passa a ser sumário e é de competência de uma vara criminal", explica.

Ele também chama atenção para o parágrafo 3º do artigo 147-A. O texto determina que o crime de perseguição somente se procede mediante representação, ou seja, é preciso que a vítima apresente uma representação no prazo decadencial de 6 meses. "A vítima deve registrar um boletim de ocorrência numa delegacia e mostrar vontade em querer representar contra o autor do fato da perseguição. É isso que vai permitir futuramente que o Ministério Público ofereça uma denúncia", completa.





Perseguição pode ocorrer também no ambiente virtual