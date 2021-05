Leite recebe lista tríplice para procurador-geral de Justiça

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

lista tríplice com os nomes indicados para assumir o posto de procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul foi entregue na manhã desta segunda-feira (17) ao governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

A escolha será para o biênio de 2021/2023. Segundo o Ministério Público do RS (MP-RS), o atual procurador-geral, Fabiano Dallazen, e os integrantes da Comissão Eleitoral do MP-RS, procuradores de Justiça Sérgio Guimarães Britto, Claudio Domingos Mastrangelo Coelho e Sara Duarte Schütz, juntamente com o secretário da comissão, promotor de Justiça Márcio Bressani, fizeram o repasse formal dos nomes.

São os três mais votados na eleição feita na base de promotores e procuradores da área no Estado.

Estão na lista os promotores de Justiça Marcelo Lemos Dornelles, aque recebeu 324 votos e liderou a indicação, Márcio Schlee Gomes, com 319 votos, e Sérgio Hiane Harris, com 309 votos.

Leite terá 15 dias para nomear o novo chefe do MP-RS.

Foram quatro candidatos. Além dos três mais votados, também concorreu o promotor que atua em Porto Alegre Alexandre Saltz. Dos candidatos, apenas Dornelles já ocupou o cargo, entre 2015 e 2017, além de exercer o cargo de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais na atual gestão.